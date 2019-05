TASR

Hádzanárky SR o MS so Švédkami, Packa: Musíme hrať agresívne v obrane

V rámci prípravy odohrajú Slovenky v utorok neoficiálny zápas v Rakúsku.

Ján Packa so svojimi zverenkami, archívna snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Šaľa 27. mája (TASR) - Slovenské hádzanárky čaká posledný krok v kvalifikácii na MS 2019 v Japonsku. V sobotu 1. júna (17.00 h) sa predstavia v Karlskrone v prvom zápase play off proti domácim Švédkam. Odveta je na programe vo štvrtok 6. júna od 18.00 h v Šali a v tomto meste si Slovenky rozložili aj svoj "hlavný stan".

"Vo štvrtok sme mali zraz a už v piatok prvý tréning, takže trocha zmena v porovnaní s minulosťou, keď sme tri štyri dni iba regenerovali. Teraz sa niektorým hráčkam skončila sezóna skôr a museli sme trochu trénovať, dvakrát sme boli aj v posilňovni," prezradil tréner SR Ján Packa. Tešiť ho môže zdravotný stav družstva, keď problémy hlásili iba dve hráčky. "Katarína Pócsíková prišla s nejakým zápalom, tak sme ju poslali domov. Do Švédska s nami nepôjde, ale ak sa jej polepší, po návrate sa k nám pripojí. Adriana Medveďová má niečo s rukou, ešte uvidíme, ako to bude vyzerať. Ostatné hráčky sú fit."

V rámci prípravy odohrajú Slovenky v utorok neoficiálny zápas v Rakúsku. "Dohodli sme sa, že to bude za zatvorenými dverami. Domáce majú veľmi dobrý tím a som rád, že máme túto možnosť. Ich čaká v play off Maďarsko, nás Švédsko, takže si môžme natrénovať konkrétne veci," povedal Packa. Po taktickej stránke sú Slovenky pripravené, podľa trénera rozhodnú maličkosti. "Vieme, ako hrajú a podobný systém používame aj my. Hráme systém ako špičkové družstvá, rozhodnú iba individuálne činnosti hráčok. Oni sú zohraté a majú špičkový tím, ale my nemáme čo stratiť. Musíme hrať agresívne v obrane, mať špičkový protiútok a ak nám zachytá brankárka, máme šancu."

Play off bude mať špeciálnu príchuť pre spojku Tetyanu Fiľkovú-Trehubovú, ktorá ukončí aktívnu kariéru. "Rozhodla som sa tak, pretože chcem tráviť viac času s rodinou. Manžel pracuje ďaleko, cez týždeň nie sme spolu a ja som s malou dcérkou," vysvetlila tridsaťročná ukrajinská rodáčka. Hoci sa na spoluhráčky tešila, jej názor nezmení ani prípadný postup na MS. "Rozhodnutie je definitívne. Tešila som sa na posledné dva zápasy aj na prípravu, chcem si to užiť a bola by som rada, ak by som tomu dala víťaznú bodku. Pracujeme na defenzíve, ony sú veľké, ale my pohyblivejšie, takže verím, že máme šancu. Veľa bude závisieť od prvého zápasu."