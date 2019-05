TASR

Čaká hokejistov SR na MS 2020 skupina smrti? Toto sú ich súperi

Na ilustračnej snímke zľava Martin Fehérváry, Matúš Sukeľ, Dávid Bondra, Róbert Lantoši a asistent trénera Róbert Petrovický. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenský hokej by mal byť podľa renkingového kľúča zaradený do zürišskej vetvy budúcoročných MS vo Švajčiarsku. Súperom nastávajúcej reprezentácie by tak okrem domáceho výberu boli Kanaďania, Švédi, Česi, Dáni, Bielorusi a Veľká Británia.

Výslednica základnej časti 83. MS v Bratislave a Košiciach rozhodla, že celkovo deviate Slovensko postúpilo o jedno miesto na rovnakú priečku v renkingu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Po nedeľňajšom bratislavskom finále vyšiel aktuálny rebríček, ktorý vygeneroval reťazec rozdelenia účastníkov MS 2020 do dvoch skupín v Zürichu a v Lausanne. Až v najbližších hodinách sa však rozhodne o definitíve, lebo organizátori šampionátov a IIHF robia z hľadiska diváckych a televíznych preferencií rošády, bolo tomu tak aj teraz na Slovensku.

Švajčiarski organizátori na sobotnej tlačovke v Bratislave síce naznačili, že po vypadnutí Francúzov z A-kategórie MS nejaké veľké zmeny neplánujú, ale v hre by mohol byť presun Nemecka z juhozápadného francúzskeho kantónu do centrálne severného nemecky hovoriaceho. Navyše Zürich je od hraníc vzdialený pár desiatok kilometrov a Lausanne dve stovky. V takom prípade by výmena vyšla na Slovensko, keďže v renkingovej štruktúre premietnutej na skupiny MS sú im najbližšie, okrem Švajčiarov, ktorí však avizovali svoj národný tím umiestniť do Zürichu ako hlavného dejiska turnaja.

Šampionát 2021 usporiadajú spolu Lotyšsko a Bielorusko a podľa pravidiel IIHF ich reprezentácie nemôžu na predchádzajúcom podujatí vypadnúť z A-kategórie. Ak by v skupinách budúcoročných MS tieto mužstvá skončili na posledných priečkach, nižšie by zostúpili krajiny, ktorých výbery by obsadili 7. miesto.