PS a Spolu-OD vyzvali A. Kisku k spolupráci pred parlamentnými voľbami

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 27. mája (TASR) – Víťazi eurovolieb na Slovensku, mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-OD, vyzvali dosluhujúceho prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý zakladá vlastnú politickú stranu, aby s nimi spolupracoval pred parlamentnými voľbami. Vyhlásili to v pondelok na tlačovej konferencii predseda PS Michal Truban a líder Spolu-OD Miroslav Beblavý.

"Chceme sa s Kiskom spojiť do predvolebnej spolupráce. Myslím, že s osudom Slovenska netreba hazardovať," povedal Beblavý. Ani pred budúcoročnými voľbami do Národnej rady SR podľa jeho slov netreba riskovať, aby sa proeurópske a prodemokratické hlasy "rozbili". "Pridaj sa k nám a spolupracuj s nami, si vítaný," odkázali Kiskovi zástupcovia mimoparlamentného hnutia a strany.

PS a Spolu-OD deklarujú, že aj ony plánujú naďalej spolupracovať. "Chceme rokovať a dohodnúť sa s PS na spoločnej koalícii do parlamentných volieb," potvrdil Beblavý. Truban podotkol, že sú otvorení spolupráci v širokom kontexte. "Nielen zopár strán," podotkol.

Sobotné (25. 5.) výsledky eurovolieb na Slovensku podľa oboch politických lídrov ukázali, že Slovensko chce zmenu a má už dosť "politických škriepok". Na koalícii PS a Spolu-OD podľa Trubana ľudia oceňovali, že jej zástupcovia dokázali utlmiť vlastné egá a uprednostnili väčší záujem, a to Slovensko a zmenu, ktorú potrebuje. Volebná účasť v eurovoľbách na Slovensku na úrovni 22,74 percenta je podľa Beblavého nedostatočné číslo a verí, že v budúcich voľbách do Európskeho parlamentu príde k volebným urnám viac ľudí. "Aktívni občania sa zapojili a rozhodli výsledok volieb. Im môžeme ďakovať za prvé miesto," skonštatoval. Celkovo hodnotí výsledok eurovolieb v rámci celej Európskej únie ako "poloúspešné", pretože sa do europarlamentu dostalo veľa okrajových a protieurópskych strán. Beblavý tvrdí, že si to bude vyžadovať väčšiu spoluprácu proeurópskych síl.

PS a Spolu-OD zvíťazili na Slovensku v eurovoľbách so ziskom 20,11 percenta. Za koalíciu sa do europarlamentu dostali Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik a Martin Hojsík. Šimečka deklaruje, že sa bude predovšetkým venovať témam ako je bezpečnosť, spravodlivosť a zahraničná politika. Chce prepájať európsku i slovenskú politiku a byť blízko slovenským voličom. "Mojou ambíciou je nestratiť sa zo slovenskej politiky," uviedol. Hojsík ocenil, že sa v týchto voľbách dostala ochrana životného prostredia na popredné miesto. "Je to veľký záväzok a urobím všetko pre to, aby sme naplnili očakávanie," vyhlásil. Bilčík chce svoj mandát využiť naplno a venovať sa chce aj téme hybridných hrozieb.