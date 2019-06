Klaudia Fiolová

Aj oni sú len otcovia! Najrozkošnejšie momenty známych oteckov s ich deťmi vás dostanú

Tieto idoly venujú svojim ratolestiam všetok svoj voľný čas.

Hrdí oteckovia — Foto: Instagram/David Beckham, DezertKaliMusic

HOLLYWOOD, 1. jún - S detičkami by rodičia mali tráviť veľa času aj vtedy, keď nie je práve deň detí. Zábava a rôzne hry nepochybne k detskému veku patria. Hoci popri pracovných povinnostiach sa tieto aktivity často ťažko skĺbia, všetko sa dá, ak človek naozaj chce. Toto pravidlo potvrdzujú aj známe tváre z televíznych obrazoviek. Hoci majú nabité dni, svojim ratolestiam by venovali aj prvé a posledné, len aby im vyčarili úsmev na tvári. Pozrite si tie najkrajšie momenty, o ktoré sa podelili s fanúšikmi na ich sociálnych sieťach.

The Rock je na filmovom plátne drsný muž, ale v súkromí je nežný otec, ktorý by pre svoje deti spravil všetko. To dokazujú aj fotky plné lásky na Instagrame.

Chris Hemsworth je pre mnohých známy z obľúbenej komiksovej snímky Thor. Filmový hrdina sa doma mení na poslušného otecka, ktorý vymýšľa zábavu pre svoje deti.

Lámač ženských sŕdc je prototypom skvelého otecka. Rodinné chvíle sú pre legendárneho futbalistu Davida Beckhama najvzácnejšie a nerobí mu problém ani ženská robota. Veď posúďte sami.

Hollywoodsky herec Ryan Reynolds si dobrú náladu prenáša z natáčania aj domov. Jeho manželka Blake Lively je opäť v očakávaní a tak im do rodiny pribudne ďalší prírastok.

Drsný raper Kali vymenil žúrky s kamarátmi za starostlivosť o rodinu. Takto sa naplno venuje svojej dcérke.