TASR

Dnes o 11:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trenčín s Popradom si zahrajú o Fortuna ligu, Šesták: Favorit je jasný

Prvý duel sa uskutoční v utorok Poprade, odveta bude v sobotu v Žiline, ktorá prepožičala svoj štadión Trenčínu.

Na snímke v strede Stanislav Šesták. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Trenčín 27. mája (TASR) - Na futbalistov AS Trenčín čaká kľúčový dvojzápas v závere sezóny, v baráži zabojujú o zotrvanie vo Fortuna lige. V ceste mu stojí FK Poprad, ktorý v druhej lige obsadil druhé miesto a môže si vybojovať premiérovú účasť v najvyššej súťaži. Prvý duel sa uskutoční v utorok Poprade, odveta bude v sobotu v Žiline, ktorá prepožičala svoj štadión Trenčínu.

Popradčanov ťahá Stanislav Šesták, v tridsiatich zápasoch druhej ligy nastrieľal osemnásť gólov. Tridsaťšesťročný bývalý slovenský reprezentant je na konci kariéry, ale rád by na záver pomohol vyšperkovať najlepšie tabuľkové postavenie Popradu v histórii klubu. "Favorit je jasný. Musíme zabojovať, ale aj si to užiť. V predchádzajúcich zápasoch, keď sme museli vyhrať, sme boli v nejakom kŕči a výsledky neboli také ako predtým. Zbrane neskladáme, Trenčín bol dlhý čas v kríze. Je favorit, jeho hráči musia tvoriť, my môžeme hrať zo zabezpečenej obrany. Uvidíme, ako to dopadne," povedal Šesták na oficiálnom webe Popradu.

V opačnej pozícii je Trenčín. Klubu, ktorý v rokoch 2015 a 2016 získal double a na začiatku ročníka v predkole Európskej ligy vyradil Feyenoord Rotterdam, hrozí vypadnutie. Priamemu zostupu sa definitívne vyhol v predposlednom kole nadstavby víťazstvom nad Podbrezovou. "Pre všetky tímy sa liga skončila, pre nás sa začala. Čakajú na nás dva barážové zápasy, na ktoré sa musíme dôsledne pripraviť. Verím, že sa nám podarí udržať ligu pre Trenčín," povedal tréner Ivan Galád. Recept na úspech ponúkol kapitán Peter Kleščík: "Musíme byť zomknutí, tímoví, efektívnejší a prikloniť si šťastie na našu stranu."