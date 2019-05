TASR

Dnes o 11:06 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Záver MS ovládlo Monštrum, Anttila: Bolo to teraz alebo nikdy

Tento hokejový valibuk meria 203 cm a váži 104 kg. Svojou postavou pripomína kadekoho, len nie hokejistu.

Na snímke kapitán tímu Fínska Marko Anttila s pohárom pre víťaza MS po víťazstve nad Kanadou vo finálovom zápase Kanada - Fínsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 26. mája 2019. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 27. mája (TASR) - Fínsko má nového hokejového hrdinu. Marko Anttila až dosiaľ vo svojej kariére nikdy nič významné nevyhral, záver 83. majstrovstiev sveta však patril najmä jemu. Kapitán "Suomi" napísal na Slovensku príbeh hodný hollywoodskeho spracovania.

Tento hokejový valibuk meria 203 cm a váži 104 kg. Svojou postavou pripomína kadekoho, len nie hokejistu. Na ľade pôsobí nemotorne, korčuľuje mierne zhrbený. V roku 2004 ho draftoval klub Chicago Blackhawks z celkového 260. miesta, do NHL sa však nikdy neprebojoval. Väčšinu kariéry odohral vo Fínsku, kde si obliekal dresy Ilvesu Tampere a TPS Turku, po zastávkach v Metallurgu Novokuzneck a švédskom Örebre sa vrátil domov a uplynulé tri sezóny hral za Jokerit Helsinki v KHL. Keď tréner Jukka Jalonen skladal pred MS na Slovensku národný tím, v medzinárodne neskúsenom mužstve iba ťažko hľadal ostrieľaných lídrov. Kapitánske céčko pripadlo Anttilovi. Vo štvrtom útoku si mal plniť najmä defenzívne úlohy. O bodovú produkciu sa mali starať iní, najmä nádejní mladíci na čele so supertalentovaným Kaapom Kakkom. Anttila v siedmich zápasoch základnej skupiny nezískal ani bod. Jeho chvíle však prišli vo vyraďovacej fáze - vtedy, keď to mužstvo najviac potrebovalo. Vo štvrťfinálovom derby so Švédskom zachránil gólom minútu a pol pred koncom riadneho času pre svoj tím predĺženie, keď vyrovnal na 4:4. "Suomi" nakoniec rozhodli o postupe gólom Sakariho Manninena. Následne Anttila zariadil presným zásahom triumf v semifinálovom súboji s Ruskom (1:0) a svoje galapredstavenie korunoval vo finále s Kanadou (3:1), keď dvoma gólmi zrežíroval parádny obrat a Fínov odel do vytúženého zlata.

"Je to parádny úspech celého tímu," žiaril šťastím Anttila, ktorý na tohtoročný svetový šampionát do smrti nezabudne. Vo finálovom dueli dvakrát stál v správnom čase na správnom mieste. V 23. minúte dostal v pravom kruhu pas od Manninena a našiel medzierku presne medzi betónmi Matta Murrayho. V tretej tretine vsietil druhý gól Fínov, keď si v správnom momente nakorčuľoval na prihrávku Veli-Mattiho Savinainena. A to mohol skompletizovať aj hetrik, v závere pri kanadskej power play však netrafil prázdnu bránku. "Ani neviem, ako som všetky tie góly strelil. Veľmi som chcel získať titul, je to najdôležitejšia vec v mojej hokejovej kariére," jasal skúsený útočník, ktorý v pondelok oslávil svoje 34. narodeniny: "Je to ten najlepší darček, aký som mohol dostať."

Anttila vo svojej osobe stelesňuje rozprávkový fínsky príbeh. Mnohými podceňovaný tím, ktorý mal vo svojom strede iba dvoch hráčov z NHL, dokázal na 83. MS zdolať viacerých favoritov a po senzačnej jazde vo vyraďovačke uchmatol všetkým titul. A na jeho čele stál muž, ktorého už mnohí hádzali do starého železa. Svoju krajinu predtým Anttila reprezentoval na ZOH 2018 v Pjongčangu i na dvoch svetových šampionátoch - vždy, keď Fíni nič nezískali. Ešte pred piatimi rokmi hral iba nižšiu ruskú ligu VHL a na žiadnu žiarivú kariéru to nevyzeralo. Teraz je isté, že sa do dejín fínskeho hokeja zapíše nezmazateľným písmom. "Momentálne je určite najznámejší muž vo Fínsku," tvrdí o Anttilovi obranca Mikka Koivisto.

Z "nuly" sa stal hrdina. "From Zero to Hero," ako zvyknú hovoriť Američania. Po finále sa stal Marko Anttila stredobodom fínskych osláv. "Mörkö, Mörkö," kričali fínski fanúšikovia na tribúnach v bratislavskej aréne. Mörkö - v preklade Monštrum alebo Strašidlo - sa stal na MS na Slovensku postrachom favoritov. "Áno, počul som tie skandovačky. Bolo to milé," usmieval sa fínsky "obor". Jeho tím dokázal zopakovať zlatý úspech spred ôsmich rokov, keď šampionát takisto vyvrcholil v Bratislave. "Dosiahli sme niečo neuveriteľné. Skončilo sa to ešte lepšie, než sme si predstavovali. Nikdy by som nepomyslel, že strelím vo finále dva góly. Ako junior som získal majstrovský titul vo Fínsku, ale medzi dospelými som nikdy nič nevyhral. Na tomto šampionáte to bolo teraz alebo nikdy. Rozhodol som sa, že dám do toho maximum. Vydal som na ľade všetko," vyhlásil muž, ktorý ako prvý zdvihol nad hlavu majstrovskú trofej: "Mám doslova nereálne pocity. Toto mužstvo bolo také neskúsené, nikto nevedel, čo od neho možno očakávať. Počas turnaja sme zažívali náročné chvíle, no ani po prehrách nám nikto nič nevyčítal. A tu je výsledok!"

Iba 36-ročný Kristian Kuusela bol vo fínskom výbere starší než Anttila. Práve jemu odovzdal kapitán trofej ako druhému v poradí. "Bolo to od neho veľké gesto," citoval Kuuselu denník Iltalehti. Na adresu lídra tímu dodal: "Marko strelil veľmi dôležité góly. To však nebola pre mňa tá najpodstatnejšia vec. Najdôležitejšie bolo, ako dal tvár tomuto tímu, ako ho viedol príkladom. Bol skvelý kapitán."