Aby ju vláda nezničila, 97-ročný starček pomaľoval všetky domy v jeho milovanej dedine

Starý pán zobral do rúk štetec, aby vláda nezničila jeho rodný domov.

Dúhová dedina v Thajsku — Foto: YouTube

TAICHUNG, 27. máj - Starý veterán urobil odvážne rozhodnutie, keď sa tajvanská vláda vyhrážala s tým, že zdemoluje jeho milovanú rodnú dedinu. 97-ročný Huang Yung-fu má na svedomí premenu dediny Taichung City na „Dúhovú dedinu“ (The Rainbow Village), ako to tamojší nazvali. Vďaka nemu sa táto oblasť stala obľúbenou turistickou atrakciou. Celkovo tu bývalo 1200 ľudí, no potom, ako sa vláda prestala o dedinu a jej okolie starať, väčšina z jej obyvateľov sa odsťahovala za vidinou lepšieho života. Len starý pán zostal ako jediný, lebo sa nechcel vzdať svojho domova.

Huang si zobral záchranu dediny do vlastných rúk

Vláda uviedla rôzne dôvody, ktoré mali viesť k zdemolovaniu dediny, ale starý pán sa s týmto rozhodnutím nevedel zmieriť. V momente, keď si uvedomil, že v dedine už okrem neho nebýva nikto, prišiel s jedinečným nápadom. Zobral do ruky štetec a začal ozdobovať svoj domček. Huang nekreslil od jeho 3 rokov, ale hneď ako začal s kreslením, išlo mu to perfektne. Na steny namaľoval rôzne farebné vzory a začala ho táto aktivita nesmierne napĺňať. Neskončil len pri jeho dome, ale postupne dekoroval aj ďalšie v jeho okolí. Jeho prácu si všimli študenti tamojšej univerzity a požadovali od vlády, aby budovy a dedinu zachovali. Starý pán dostal prezývku „Dúhový starček“ (The Rainbow Grandpa).

Vďaka kampani študentov sa dedina stala chránenou oblasťou

Po tomto rozhodnutí sa starý pán vrhol do skrášľovania všetkých budov v dedine. Huang vstával každé už o 3:00 ráno, aby premenil dedinu na farebný zázrak.