Kristián Plaštiak

Dnes o 10:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Štvordňový pracovný týždeň je nevyhnutný pre záchranu planéty, tvrdí štúdia

Nové výskumy ukazujú, že musíme radikálne obmeniť svoj životný štýl.

— Foto: Pixabay

BRATISLAVA 27. mája - Výskum think-tanku Autonomy hovorí, že by bolo viac než prínosné, ak by došlo k zníženiu počtu hodín v práci počas týždňa. Aby ľudstvo predišlo klimatickej katastrofe, muselo by drasticky znížiť počet hodín práce a tým „dekarbonizovať“ ekonomiku. Pracovný týždeň by ale museli obmeniť Briti, Nemci a Švédi. O čosi podobné bojuje aj mladá švédska aktivistka Greta Thunbergová, o ktorej sme vás informovali už niekoľko ráz.

Nebezpečné zaťažovanie planéty je čoraz viac a viac riešenou témou spoločnosti. Ponáhľaním sa a neustálym hnaním sa za ziskom sme našu Zem dostali tam, kde dnes je. Ak ju chceme naspäť, musíme tak trochu zlenivieť.

„Stať sa zelenou, udržateľnou spoločnosťou vyžaduje viacero stratégií a kratší pracovný týždeň je jednou z nich,“ uviedol pre britský denník The Guardian Will Stronge, riaditeľ Autonomy. Výskum sa sústredil na vzniknuté emisie skleníkových plynov, ktoré vyprodukovali spoločnosti v každom štáte. Toto by so sebou prinieslo viac výhod, nielen „kratšie týždne“. Bolo by menej ľudí dochádzajúcich za prácou, menej vyrábaného tovaru a použitých zdrojov.

Emma Williamsová, hovorkyňa kampane 4 Day Week, ktorá sa usiluje o obmenenie pracovného týždňa tak, aby ľudia chodili do práce „iba“ štyri dni v týždni, povedala: „Radi vidíme, že sa Autonomy pokúša o skutočné zmeny v našej spoločnosti a planéte.“