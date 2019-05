TASR

Analytik: Euro v reakcii na výsledky volieb do EP sa posilnilo

Výraznejšie posilnenie antisystémových strán by podľa neho bolo z hľadiska trhov obzvlášť nepriaznivým scenárom.

Bratislava 26. mája (TASR) – Euro v reakcii na výsledky eurovolieb na ázijských trhoch voči doláru sa posilnilo o 0,06 %, keďže scenár prelomového triumfu antisystémových strán sa zatiaľ nepotvrdil. Ani víťazný náskok Marine Le Penovej vo Francúzsku nie je taký výrazný, aby trhy negatívne zaskočil. Tvrdí to hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda.

Výraznejšie posilnenie antisystémových strán by podľa neho bolo z hľadiska trhov obzvlášť nepriaznivým scenárom. "Zvýšilo by pravdepodobnosť drobenia Európskej únie či eurozóny," myslí si Kovanda. Takéto drobenie by podľa neho viedlo k neistote, čo sa týka budúceho politického a ekonomického usporiadania prevažnej časti Európy. Neistota by ochromila investície podnikov, a tak znížila globálnu konkurencieschopnosť európskych krajín.

Za prekvapenie považuje Kovanda úspech zelených strán v niektorých krajinách vrátane Nemecka. "Zelení síce nie sú prevažne vnímaní ako anytisystémová strana, ich úspech však zvyšuje pravdepodobnosť ďalších striktných regulácií, aké vlani sprísnili emisné kritéria pre automobilový priemysel a sčasti stoja za spomalením nemeckej ekonomiky," tvrdí Kovanda. Prípadný výrazný triumf zelených strán v jednotlivých krajinách EÚ by podľa neho trhy nevnímali veľmi priaznivo.

Podľa aktualizácie (21.30 h), ktorá zohľadnila výsledky tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu (EP) už v 14, čiže polovici členských krajín EÚ, stále vedie stredopravicová Európska ľudová strana (EPP), ktorej prognózy dávajú 177 kresiel v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ. Aj napriek stratám tradičných strán by podľa týchto projekcií v novom EP mali mať stále prevahu proeurópske sily - 553 zo 751 kresiel.