TASR

Fíni sú MAJSTRI SVETA, v Bratislave zopakovali triumf z MS 2011

V nedeľňajšom finále zvíťazili nad Kanadou 3:1, keď sa ich hrdinom stal dvojgólový kapitán Marko Anttila.

Na snímke fínski hokejisti pózujú s trofejou a zlatými medailami po víťazstve nad Kanadou vo finálovom zápase Kanada - Fínsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 26. mája 2019. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. mája (TASR) - Hokejisti Fínska si vybojovali zlato na 83. majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach a zopakovali tak triumf spred ôsmich rokov. V nedeľňajšom finále zvíťazili nad Kanadou 3:1, keď sa ich hrdinom stal dvojgólový kapitán Marko Anttila. Bronz získali ruskí reprezentanti, ktorí zdolali Česko 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Tridsaťtriročnému útočníkovi náramne vyšiel záver šampionátu. Anttila zariadil minútu a pol pred koncom riadneho času predĺženie vo štvrťfinále so Švédskom, keď vyrovnal na 4:4 a "Suomi" ho nakoniec rozhodli v predĺžení, strelil jediný gól v semifinálovom súboji s Ruskom (1:0) a nakoniec sa postaral aj o obrat v zápase s Kanadou. Predtým v základnej časti nezískal ani jediný bod. "Javorové listy" viedli od 11. minúty po zásahu Sheu Theodorea, no v 23. a 43. minúte inkasovali z hokejky fínskeho kapitána. Tretí gól pridal v 56. minúte Harri Pesonen.

Fíni tak zopakovali triumf z MS 2011, ktoré sa konali taktiež v Bratislave a aj vtedy ich viedol tréner Jukka Jalonen. Dokopy získali tretie zlato, prvé ešte v roku 1995, na konte majú aj osem strieborných medailí a tri bronzy. Kanada má po ročnej pauze opäť medailu, doteraz nazbierala 26 zlatých, 14 strieborných a deväť bronzových.

Finále: Kanada - Fínsko 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Góly: 11. Theodore (Mantha, McCann) - 23. Anttila (Manninen, Ojamäki), 43. Anttila (Savinainen), 56. Pesonen (Tyrväinen, Hakanpää). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Tufts (USA) - Lazarev (Rus.), Lhotský (ČR), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9085 divákov (vypredané). Kanada: Murray - Fabbro, Theodore, Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Myers - Mantha, Turris, McCann - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Joseph, Strome, Henrique - Jost Fínsko: Lankinen - Hakanpää, Koivisto, Ohtamaa, Lehtonen, Lindbohm, Jokiharju, Mikkola, Kaski - Kiviranta, Lammikko, Anttila - Ojamäki, Tyrväinen, Rajala - Kakko, Manninen, Pesonen - Kuusela, Sallinen, Savinainen

V úvode mala mierny tlak Kanada, no väčšie šance si nevypracovala. Na druhej strane preveril Murrayho zblízka Kiviranta. Kanada hrala od piatej minúty presilovku, no takmer počas nej inkasovala. Po chybe Stonea sa dostal do samostatného úniku Sallinen, k zakončeniu ho však nepustil Chabot, ktorý sa mu hodil pod nohy, no najprv mu vypichol puk. Rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, zobral ho na seba Kaski, ale trafil len do Murrayho betónu. "Javorové listy" sa ujali vedenia v 11. minúte, obranca Theodore si prebral puk na útočnej modrej čiare, prekľučkoval pomedzi dvoch Fínov a presnou strelou otvoril skóre. Vzápätí sa strhla šarvátka, keď Nurse po odpískanom ofsajde vystrelil na Lankinena a nasledovala presilovka "Suomi". Po tvrdej strele Rajalu sa snažili dotlačiť puk do siete Savinainen i Jokiharju, ale Murray si situáciu ustrážil. V 19. minúte mohla viesť Kanada už 2:0, po nenápadnej akcii sa dostal do pásma Myers, no jeho delovka sa od spojnice bránky odrazila späť do hry.

Na snímke gólová radosť Fínov vo finálovom zápase Kanada - Fínsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 26. mája 2019. (Foto: TASR/Michal Svítok)

Fíni vyrovnali v úvode druhej tretiny, keď potrestali vylúčenie Theodorea. Manninen prihral na pravý kruh kapitánovi Anttilovi a ten sa presadil už v treťom zápase po sebe - 1:1. Krátko na to mohli "Suomi" viesť, Murray však stihol zareagovať na teč Kuuselu. Fíni boli po góle na koni a vypracovali si ďalšie veľké šance. Ojamäki však v dobrej pozícii prestrelil, Kakkov pokus zastavil Murray a Kivirantovi chýbali centimetre k dorážke do odkrytej bránky. Kanada sa dlho nevedela dostať z veľkého tlaku súpera, pomohol jej až tesný ofsajd Fínov. Po ňom prišla dobrá príležitosť Duboisa, ale Lankinen jeho strelu spomedzi kruhov zneškodnil. V závere tretiny mali viac z hry Kanaďania a z tlaku vyťažili presilovku, no nedokázali ju využiť.

Na snímke fanúšikovia vo finálovom zápase Kanada - Fínsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 26. mája 2019. (Foto: TASR - Pavel Neubauer)

Nestalo sa tak ani v jej dohrávanej časti v treťom dejstve a krátko na to zámorský tím pykal. V 43. minúte posunul Savinainen spoza bránky puk na Anttilu a kapitán opäť ukázal, aký je pre tím nesmierne dôležitý - 1:2. Kanada mohla vyrovnať už o niekoľko sekúnd, keď Stone poslal puk medzi kruhy Fabbrovi, ale Lankinen opäť zachránil. Kanada v ďalších minútach stupňovala tlak, na ľade sa množili tvrdšie súboje i šarvátky. V 49. minúte sa ocitol pred bránkou tiesnený Mantha, dokázal zakončiť, no fínsky brankár vyrazil jeho pokus betónom. Defenzíva "Suomi" na čele s výborným Lankinenom odolávala aj ďalej veľkému náporu, neujali sa šance Reinharta, Stona a Chabota. V 56. minúte rozhodol o zlatom triumfe Fínov Pesonen - 1:3. Nič na tom nezmenila ani takmer štvorminútová hra Kanady bez brankára. Fíni tak zopakovali úspech spred ôsmich rokov a získali zlato aj na druhom slovenskom šampionáte.

Na snímke radosť Fínov z víťazstva nad Kanadou vo finálovom zápase Kanada - Fínsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 26. mája 2019. (Foto: TASR/Pavel Neubauer)

Povedali po zápase:

Mikka Koivisto, obranca Fínska: "Za stavu 2:1 sme vedeli, že musíme tvrdo pracovať a že potom máme šancu to dotiahnuť do konca. Dokázali sme to. Neviem, čo k tomu povedať. Sme takí šťastní! Je to neuveriteľné. Marko Anttila je momentálne najznámejší muž vo Fínsku."

Niko Mikkola, obranca Fínska: "Neuveriteľný pocit. Mužstvo ukázalo obrovskú silu, aj včera v semifinále, aj dnes vo finále. Úžasné. Je to splnený sen. Ak mám byť úprimný, neveril som pred turnajom, že sa môžeme dostať až tak ďaleko. Po prvom zápase s Kanadou sme si uvedomili, že môžeme na šampionáte zdolať každého, to posilnilo naše sebavedomie a krok po kroku sme došli až k zlatu. Toto mužstvo bolo neuveriteľné."

Damon Severson, obranca Kanady: "V prvom rade treba zložiť poklonu brankárovi Fínska. Bol dnes ako múr. My sme nenašli recept na jeho prekonanie viac ako raz, bol skvelý. Snažili sme sa, nechali sme na ľade všetko, ale jednoducho to nevyšlo. Sme sklamaní, toto mužstvo chcelo zlato."

Shea Theodore, obranca Kanady: "Dnes sme tvrdo bojovali, v zápasoch proti Slovákom i Švajčiarom sme to dokázali otočiť, ale teraz sa to už nepodarilo. Myslím si, že tento turnaj sme odohrali celkom dobre, ale koniec nevyšiel tak, ako sme chceli. Fínov podržal brankár, ktorý predviedol výborný výkon."

Najužitočnejším hráčom Stone, v All Star tíme dvaja Česi

Za najužitočnejšieho hráča 83. hokejových majstrovstiev sveta vyhlásili v nedeľu po finálovom súboji v Bratislave útočníka Kanady Marka Stonea. Piateho najproduktívnejšieho hráča šampionátu (8+6) určil za MVP direktoriát turnaja.

Stone sa dostal aj do All-Star tímu šampionátu, o zložení ktorého svojím hlasovaním rozhodli zástupcovia médií. V elitnej šestke mu robia spoločnosť ruský brankár Andrej Vasilevskij, fínsky obranca Mikko Lehtonen, dvaja českí reprezentanti Filip Hronek a Jakub Voráček a švédsky útočník William Nylander.

Vasilevského vyhlásili aj za najlepšieho brankára šampionátu. Ocenenie pre najlepšieho obrancu dostal Čech Hronek, najlepším útočníkom sa stal Rus Nikita Kučerov.

Individuálne ocenenia na MS (podľa direktoriátu turnaja):

Najlepší brankár: Andrej Vasilevskij (Rus.)

Najlepší obranca: Filip Hronek (ČR)

Najlepší útočník: Nikita Kučerov (Rus.)

Titul MVP (najužitočnejší hráč, podľa direktoriátu): Mark Stone (Kan.)

All-Star tím (podľa médií): Andrej Vasilevskij (Rus.) - Filip Hronek (ČR), Mikko Lehtonen (Fín.) - Jakub Voráček (ČR), William Nylander (Švéd.), Mark Stone (Kan.)

Najproduktívnejší je Nylander, najlepší strelec Stone

Švédsky hokejista William Nylander sa stal najproduktívnejším hráčom MS v Bratislave a Košiciach. Dvadsaťtriročný útočník Toronta Maplea Leafs nazbieral v ôsmich dueloch na turnaji dokopy 18 bodov za päť gólov a 13 asistencií, čo znamená priemer 2,25 gólu na zápas.

Nylanderovi chýbali iba dva body od rekordu novej éry šampionátov A-kategórie MS, ktorý spoločne držia Dany Heatley z Kanady (2008) a Patrick Kane z USA (2018). Obaja nazbierali zhodne 20 bodov. Absolútny rekordér je však bývalý reprezentant Sovietskeho zväzu Vladimír Petrov, ktorý na MS 1973 zaznamenal v desiatich dueloch 18 presných zásahov, ku ktorým pridal 16 asistencií a celkovo si tak pripísal až 34 bodov.

Najlepším strelcom šampionátu na Slovensku sa stal útočník Mark Stone, člen strieborného kanadského tímu nastrieľal v desiatich zápasoch osem gólov. Krídelníka Vegas Golden Knights vyhlásili aj za najužitočnejšieho hráča 83. MS.