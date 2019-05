TASR

Dnes o 08:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Volejbalisti na úvod v Belgicku siahali na výhru, podľahli v tajbrejku

O prvú výhru zabojujú slovenskí volejbalisti v stredu v Rige proti Lotyšom, ktorí v nedeľu podľahli Turkom v Sivase 0:3.

Volejbal — Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 26. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti vo svojom úvodnom vystúpení v tohtoročnej Zlatej európskej lige boli blízko k cennému triumfu, ale napokon sa netešili. Zverenci Andreja Kravárika v nedeľu v 1. kole A-skupiny v Bruseli získali úvodné dva sety, ale napokon s domácimi Belgičanmi prehrali tesne 2:3, v tajbrejku 13:15.

Hlasy (svf.sk):

Andrej Kravárik, tréner SR: "Po prvých dvoch setoch to vyzeralo veľmi nádejne, zápas sme mali veľmi dobre rozohratý a výkon chlapcov bol excelentný. Po druhom sete prišlo mierne poľavenie v koncentrácii, Belgičania nám v úvode tretieho aj štvrtého setu utiekli. Spravili sme niekoľko chýb na príjme a nedokázali sme udržať kvalitné podanie z prvých dvoch setov, začali sme kaziť. Do tajbrejku dali chlapci všetko, bolo to solídne z oboch strán a bez chýb, ale Belgičania mali viac šťastia a dokázali sa presadiť. Rozhodli dve lopty, ktoré chytili v poli. Treba sa skoncentrovať na ďalší zápas, Lotyši v Turecku vo vyrovnaných setoch ukázali svoju kvalitu a nemôžeme ich podceniť."

Tomáš Kriško, smečiar a kapitán SR: "Prvé dva sety sme začali vynikajúco, robili sme málo chýb a boli sme efektívni. V treťom sete nás šťastie trochu opustilo, súperovi vychádzali podania aj zákroky v poli a dokázali vyrovnať. V tajbrejku sme sa ťahali bod po bode. Škoda, že sme neodskočili na dva body. V závere zahral dobre ich univerzál, ktorý sa počas zápasu rozbehol."

Matej Kubš, libero SR: "Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, pokiaľ ide o servis. Utvorili sme na Belgičanov veľký tlak a z toho sme ťažili. Hrali sme agresívne a dobre sme bránili, po prihrávke sme nemali problémy v útoku. Následne prišiel útlm, Belgičania sa rozohrali, začali lepšie prihrávať náš servis a dostali sa na koňa. V tajbrejku to bolo vyrovnané, v koncovke rozhodli dve lopty a jedna dobrá obrana. Nám sa, žiaľ, nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca dobre rozbehnutý zápas."

Zlatá európska liga mužov 2019 - A-skupina - 1. kolo - nedeľa (svf.sk): Belgicko - Slovensko 3:2 (-14, -21, 19, 21, 13) Zápas trval 119 minút, rozhodovali: Simbari (Tal.) a Luts (Belg.), 625 divákov Belgicko: Grobelny 10, Thys 11, Kindt 29, S. Peeters 1, Van de Velde 10, Cosemans 1, libero Stuer (Verstraete 0, Van Hoyweghen 1, Abinet 0, B. Peters 8). Tréner: B. Van Kerckhove. SR: Kriško 16, J. Kováč 4, Gavenda 20, Lux 8, Ondrovič 12, Zaťko 3, libero Kubš (Firkaľ 0, F. Palgut 0, Lamanec 4, Kyjanica 5, Pavelka 1). Tréner: A. Kravárik. Druhý výsledok: Turecko - Lotyšsko 3:0 (21, 24, 20)

Tabuľka A-skupiny: 1. Turecko 1 1 0 3:0 3 2. Belgicko 1 1 0 3:2 2 3. Slovensko 1 0 1 2:3 1 4. Lotyšsko 1 0 1 0:3 0