Talian Dario Cataldo vyhral 15. etapu pretekov Giro d'Italia

Na čele priebežného poradia pokračuje Richard Carapaz (Movistar Team).

Na snímke víťaz 15. etapy Gira Cataldo. — Foto: TASR/AP

Como 26. mája (TASR) – Talian Dario Cataldo vyhral 15. etapu 102. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia.

Jazdec tímu Astana sa z vavrínov tešil po šprintérskom súboji s krajanom Mattiom Cattaneom (Androni Giocattoli-Sidermec). Tretiu priečku obsadil Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott), ktorý po 232 km do cieľa v Come v blízkosti švajčiarskych hraníc priviedol prvú skupinku prenasledovateľov.

"Nemyslel som, že dnes pôjdem do úniku, pretože mám za sebou dva ťažké dni. Ráno som si pomyslel, že musím prísť do cieľa. Nohy boli v poriadku, robil som všetko správne a na konci som sa rozhodol. Bol som si istý sám sebou. Bolo to úžasné finále," povedal tesne po skončení etapy novinárom Cataldo.

Na čele priebežného poradia pokračuje Richard Carapaz (Movistar Team). Druhý Slovinec Primož Roglič (Team Jumbo-Visma), ktorého postihli najprv technické problémy a potom pád v poslednom zjazde, stráca na Ekvádorčana 47 sekúnd.