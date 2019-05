TASR

Říha je spokojný aj napriek prehre o bronz, Ovečkin chcel zlato

Českí hokejisti naposledy získali bronz v roku 2012 v Helsinkách, no veľmi blízko k nemu boli po zápase s Ruskom v Bratislave.

Na archívnej snímke tréner Česka Miloš Říha v zápase základnej B-skupiny Rusko - Česko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 13. mája 2019. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 26. mája (TASR) - Už sedem rokov čakajú českí hokejisti na medailu z majstrovstiev sveta. Naposledy získali bronz v roku 2012 v Helsinkách, no veľmi blízko k nemu boli po zápase s Ruskom v Bratislave. Na šampionát 2019 bude tréner Miloš Říha spomínať trpko, ale teší ho prejav českého hokeja smerom do budúcnosti.

Českí hokejisti mali po prehre s Kanadou 1:5 v semifinále rovnako hlavu v smútku ako Rusi. Zborná prehrala v súboji o finále 0:1 s Fínskom, čo podľa útočníka Alexandra Ovečkina ovplyvnilo zápas o bronz. "Celá hra bola taká nejaká lepkavá. Vedeli sme, že Česi budú hrať zo začiatku viac z obrany. Dali sme prvý gól, ale oni potom zabrali. Neskôr sme dali náhodný gól, v tretej tretine nás podržal Vasilevskij. Bolo to jeho zápas. Oba tímy boli po neúspechu v semifinále sklamané, ale videli ste, že obaja chceli vyhrať. Chceli sme zlato, máme bohužiaľ bronz. Nič sa nedá robiť," povedal po zápase Ovečkin.

Výkony brankárov zápas o bronz rozhodli, českí tréneri si pred ním lámali hlavu nad tým, koho do bránky pošlú. "Bolo to ťažké rozhodovanie, ale Hrubec mal podľa nás najčistejšiu hlavu. Mal ťažkú úlohu. Rozhodovali sme sa medzi ním a Bartošákom. Ale chytal spoľahlivo, niekoľko ruských šancí chytil," povedal Říha. Rovnako ťažké rozhodovanie mali českí tréneri aj pred samostatnými nájazdmi. "Bolo to jedno z najťažších rozhodovaní, ešte sme mali v talóne Michala Řepíka. Každého sme sa pýtali, každý chcel ísť," prezradil Říha. Jeho zverenci napokon v rozstrele neuspeli ani raz, Rusi premenili na gól dva pokusy.

Miloš Říha prebral kormidlo českého národného tímu vlani v júni. Na jeho prvých MS v novej funkcii ho potešil prejav mužstva a bratislavský šampionát zhodnotil napriek prehre v poslednom zápase kladne. "Šampionát bol z našej strany veľmi dobrý. Prejav tímu bol dobrý, opäť sme ukázali typický český hokej, ukázali sme aj srdce. Mali sme vôľu, ale chýbalo nám šťastie. Ukázali sme smer. Potrebujeme, aby mladí hráči vytvárali konkurenciu a aby radi chodili reprezentovať do národného tímu," uzavrel 60-ročný tréner.