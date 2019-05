Účasť v eurovoľbách sa oproti roku 2014 zvýšila aj v Španielsku

TASR

Vo všetkých španielskych mestách sa konajú v nedeľu aj komunálne voľby, pričom sa rozhoduje o druhom funkčnom období starostiek Madridu a Barcelony. Prebiehajú aj voľby v 14 z 19 regiónov.

Španielska vlajka veje na námestí Colon v Madride — Foto: TASR/AP/Paul White

Madrid/Paríž/Berlín 26. mája (TASR) - Výrazne vyššiu účasť na aktuálnych voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v porovnaní s hlasovaním v roku 2014 ukazujú priebežné údaje aj v Španielsku. Informovala o tom agentúra DPA.

Do 14.00 h odovzdalo v nedeľu svoje hlasy približne 34,6 percent z 37 miliónov oprávnených španielskych voličov, pri voľbách do EP pred piatimi rokmi to bolo v rovnakom čase 23,9 percenta. Španieli prejavili veľký záujem aj v aprílových parlamentných voľbách - voličská účasť bola vtedy vyššia ako 75 percent.

DPA pripomenula, že jedným z významných španielskych kandidátov v eurovoľbách je aj bývalý katalánsky premiér Carlos Puigdemont, ktorý mal možnosť kandidovať aj napriek tomu, že žije v exile v Bruseli.

Vo Francúzsku ministerstvo vnútra oznámilo, že do 17.00 h prišlo hlasovať 43,3 percenta oprávnených voličov z európskej kontinentálnej časti krajiny - v roku 2014 išlo v tom čase o 35,1 percenta.

Agentúra AP informovala, že v Nemecku hlasovalo do 14.00 h, štyri hodiny pred zatvorením volebných miestností, spolu 29 percent registrovaných voličov. Pred piatimi rokmi prišlo v tom čase hlasovať 26 percent voličov. Do tohto počtu však nezarátali hlasy odovzdané vopred poštou.