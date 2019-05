TASR

Dnes o 13:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Valencia získala pohár, Canizares: Barcelona prišla na pohreb

Zverenci trénera Marcelina pôsobili už od úvodu stretnutia živším dojmom ako favorizovaní Barcelončania, čo pretavili do dvoch gólov v prvom dejstve.

Futbalisti Valencie sa tešia po strelení gólu vo finálovom zápase Kráľovského pohára vo futbale Valencia CF - FC Barcelona v Seville 25. mája 2019. — Foto: TASR/AP

Sevilla 26. mája (TASR) - Futbalisti Valencie CF zavŕšili oslavy storočnice klubu triumfom v španielskom Kráľovskom pohári, keď v sobotňajšom finálovom zápase na sevillskom štadióne Benita Villamarina zvíťazili nad FC Barcelona 2:1. "Netopiere" získali pohár ôsmy raz v histórii a prerušili tak hegemóniu "blaugranas", ktorí turnaj ovládli v predchádzajúcich štyroch sezónach.

Zverenci trénera Marcelina pôsobili už od úvodu stretnutia živším dojmom ako favorizovaní Barcelončania, čo pretavili do dvoch gólov v prvom dejstve. Najskôr sa v 21. minúte presadil Kevin Gameiro, ktorý si na hranici pokutového územia jedným dotykom prevzal prihrávku od Joseho Gayu, druhým sa zbavil vracajúceho sa Jordiho Albu a nechytateľnou strelou nedal šancu Jasperovi Cillessenovi v bránke Barcelony. O 12. minút neskôr viedla Valencia už o dva góly, keď našiel Carlos Soler milimetrovým pasom medzi trojicou obrancov Rodriga Morena a ten z bezprostrednej blízkosti hlavou prekonal bezmocného Cillessena. "Valencia prišla na párty, Barcelončania na pohreb," reagoval na vývoj stretnutia bývalý brankár "netopierov" Santiago Canizares prostredníctvom sociálnych sieti.

V druhom dejstve tlak majstrovskej Barcelony postupne narastal, no zverenci trénera Ernesta Valverdeho dokázali len znížiť zásluhou Lionela Messiho, ktorý v 73. minúte po rohu Malcoma dorazil loptu za chrbát Jaumeho Domenecha.

"Vedeli sme, že budeme trpieť. Nie je možné zvíťaziť vo finále nad Barcelonou bez toho, aby ste trpeli. Môj tím však pôsobil kompaktne počas celého duelu. V druhom polčase sme chceli streliť rozhodujúci tretí gól z protiútokov, no neúspešne. V určitých úsekoch nás súper zatlačil viac ako sme očakávali. Paradoxne sa im podarilo znížiť zo štandardnej situácie v čase, keď sme držali hru na ich polovici. Barcelona hrala ako vždy, no dnes si proti nám vypracovala menej šancí ako v ligovom zápase. Dnešné víťazstvo je naša zásluha, nie dôsledok toho, že náš súper zmenil spôsob hry," zhodnotil vývoj stretnutia tréner Marcelino. Pre 53-ročného kouča je Kráľovský pohár prvou trofejou na najvyššej úrovni. "Dnes je najšťastnejší deň mojej kariéry. Ďakujem hráčom, trénerskému tímu, mojej rodine. Všetci sa zaslúžili o to, že som teraz tá najšťastnejšia osoba na svete," neskrýval nadšenie bývalý tréner Sevilly, či Villarrealu.

Pre Barcelonu, ktorá má vždy tie najvyššie ambície bola práve skončená sezóna sklamaním. Neúspech v Lige majstrov a najnovšie finálová prehra v Kráľovskom pohári podnecujú špekulácie o možnom konci trénera Valverdeho pri kormidle katalánskeho veľkoklubu. "Chceme, aby pokračoval, no toto rozhodnutie nie je v našej kompetencii. Teraz nastal čas, aby vedenie vyhodnotilo naše výkony počas celej sezóny a podniklo potrebné kroky. Vždy hovorím, že pokiaľ získame ligový titul, nemôžeme hovoriť o zlej sezóne. Očakávania však boli určite vyššie. Všetci vieme, že dokážeme hrať lepšie," uviedol obranca FCB Gerard Pique.