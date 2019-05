TASR

V EP má byť šesť strán, prvé PS-Spolu, druhý je Smer, tretia ĽSNS

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - František Iván

Bratislava 26. mája (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov.

Podľa odhadov by koalícia PS - Spolu mohla mať 20,07 percenta. Druhý by mal skončiť Smer-SD so ziskom 15,69 percenta, tretia ĽSNS so ziskom 12,04 percenta. Nasleduje KDH s 9,67 percentami, SaS a jej odhadovaných 9,6 percenta. Do EP by sa ešte malo dostať OĽaNO s 5,24 percentami. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.

Podľa odhadov, ktoré zverejnil líder OĽaNO Igor Matovič po sčítaní 95 percent okrskov, by PS-Spolu mohli získať štyri mandáty, Smer-SD tri, ĽSNS dva, rovnako dva KDH, SaS jeden plus jeden po brexite a OĽaNO jeden mandát.

Odhady predpokladajú, že na Slovensku v eurovoľbách volilo okolo 20 percent ľudí. V minulých voľbách, ktoré sa konali pred piatimi rokmi, volilo 13 percent. Oficiálne výsledky volieb do EP zverejnia v nedeľu 26. mája o 23.00 h. Priebežné výsledky zverejňované nebudú. Slovensko si volilo 14 europoslancov.