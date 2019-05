TASR

Bayern zavŕšil double, nebolo to rutinné víťazstvo, tvrdil Müller

Na vypredanom Olympijskom štadióne v Berlíne videli diváci napínavý duel už od úvodných minút. Šance sa striedali na oboch stranách a lepší boli paradoxne zverenci Ralfa Rangnicka.

Hráči Bayernu Mníchov. — Foto: TASR/AP

Berlín 26. mája (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov dokázali v priebehu dvoch týždňov zvrátiť katastrofický scenár, ktorý sľuboval sezónu bez trofeje. Minulý víkend potvrdili zisk 29. majstrovského titulu presvedčivom víťazstvom nad Frankfurtom (5:1) a v sobotňajšom finálovom súboji o Nemecký pohár zavŕšili zverenci trénera Nika Kovača triumfom nad RB Lipsko 3:0 dvanáste "double" v histórii klubu. "Lepšie to dopadnúť nemohlo," tešil sa člen správnej rady Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

Na vypredanom Olympijskom štadióne v Berlíne videli diváci napínavý duel už od úvodných minút. Šance sa striedali na oboch stranách a lepší boli paradoxne zverenci Ralfa Rangnicka. Pri prudkej hlavičke Yussufa Poulsena po rohovom kope zachránil reflexívnym zákrokom Manuel Neuer a sľubne vyzerajúce šance "Roten Bullen" ratoval na poslednú chvíľu výborný Joshua Kimmich. Bavori však odolali tlaku súpera a využili hneď svoju prvú vážnejšiu šancu, keď center Davida Alabu z ľavej strany usmernil v 29. minúte hlavou za chrbát Petra Gulacsiho kanonier Robert Lewandowski. Duel pokračoval vo vysokom tempe a Bayern neraz zachraňoval bravúrne chytajúci Neuer. S postupom času však museli ísť hráči Lipska do rizika. Želaný efekt to však neprinieslo, práve naopak, otvorené vrátka využil Bayern a spečatil svoje víťazstvo gólmi Kingsleyho Comana a Lewandowského v záverečnej štvrťhodine duelu. Druhý menovaný zaznamenal rekordný šiesty gól vo finálovom dueli o Nemecký pohár, čím prekonal rekord Gerda Müllera a Uweho Sellersa.

"Prvých 30 minút sme hrali veľmi dobre. Bohužiaľ sme nepremenili šance, ktoré sme si vypracovali, čím sme si zápas skomplikovali. Bayern dobre využíval priestor a svojou kvalitou si vytvoril dostatok šancí. Zvíťazili zaslúžene," uznal kvality súpera brankár Gulacsi.

"Dnes sme do toho dali naozaj všetko. Nebolo to pre nás rutinné víťazstvo. Vyhrali sme už veľa trofejí, to áno, ale táto je obzvlášť výnimočná. Nielen preto, že sa dnes s klubom lúčia traja výborní hráči, ale najmä preto, že sme počas tejto sezóny prekonali niekoľko ťažkých chvíľ. Dokázali sme sa zmobilizovať a to si vyžaduje nesmiernu vôľu," zhrnul svoje pocity Thomas Müller. Rozprávkový koniec pôsobenia v klube pripravili hráči Bayernu triu Rafinha, Arjen Robben a Franck Ribéry. Tridsaťšesťročný Francúz odchádza z klubu ako rekordér v počte získaných trofejí. Počas pôsobenia v metropole Bavorska ich pozbieral dovedna dvadsaťštyri. "Súper hral výborne, ale my sme dnes odviedli skvelú prácu. Hrať v takomto finále je vždy úžasný zážitok, atmosféra je priam elektrizujúca. To, čo sme dnes dokázali si budem pamätať do konca života. Bolo to nádherných dvanásť rokov," zhrnul dojatý Ribéry.