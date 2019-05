TASR

SZĽH preberie od Pro-Hokeja riadenie Tipsport Ligy, Slovan bez výnimky

Tipsport Ligu tak už nebude mať ďalej na starosti spoločnosť Pro-Hokej pod vedením Richarda Lintnera.

Na archívnej snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. — Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 25. mája (TASR) - Riadenie najvyššej slovenskej hokejovej súťaže preberie na seba Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). V sobotu to potvrdil prezident SZĽH Martin Kohút.

Tipsport Ligu tak už nebude mať ďalej na starosti spoločnosť Pro-Hokej pod vedením Richarda Lintnera. "Preberáme riadenie slovenskej extraligy. Budeme informovať aj o dohode, ktorú sme urobili s Pro-Hokejom. Ten sa bude v rámci extraligy venovať určitým častiam, kompletné riadenie však preberá zväz. Dohodli sme sa na obmedzení počtu cudzincov a mladých hráčov. Detaily oznámime v krátkom čase," prezradil prezident SZĽH po sobotňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.

Maďarské kluby by podľa Kohúta mali v lige pokračovať. V hre je stále aj účasť bratislavského Slovana, ktorého pokračovanie v nadnárodnej KHL je otázne. "Do konca mesiaca sa všetky kluby musia prihlásiť. Bude nasledovať licenčné konanie, na základe toho sa rozhodneme," povedal Kohút, ktorý odmietol, že by bratislavský klub dostal viac času. "Nedostane žiadnu výnimku, musí sa stihnúť prihlásiť do konca mája. Tento termín platí pre všetky súťaže riadené zväzom," dodal Kohút.

Šéf SZĽH potvrdil, že končí projekt centralizovanej prípravy SR "20". Opätovne sa však spustí projekt centralizovanej prípravy hokejovej "osemnástky".