TASR

Dnes o 08:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dukla Banská Bystrica je 3. v B-kategórii EP klubov, Hrašonová na MS

Najviac sa darilo kladivárke Hrašnovej, ktorá výkonom 72,04 metra získala zlato, splnila limit na jesenné MS v Katare a za kvalifikáciou na OH 2020 zaostala len o 46 cm.

Na snímke slovenská kladivárka Martina Hrašnová. — Foto: TASR - Michal Svítok

Tampere 26. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky zo ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica obsadili v B-kategórii atletického Európskeho pohára klubov v Tampere tretie miesto. Tím okolo Martiny Hrašnovej a sestier Dany a Jany Velďákových skončil so 110 bodmi za slovinským AD Mass Ľubľana (136) a len o jediný bod ho predstihol holandský klub Atletiek Rotterdam (111).

Najviac sa darilo kladivárke Hrašnovej, ktorá výkonom 72,04 metra získala zlato, splnila limit na jesenné MS v Katare a za kvalifikáciou na OH 2020 zaostala len o 46 cm. Celkovo Dukla nazbierala deväť medailí (1 - 6 - 3). "Smolne sme o jediný bod zaostali za striebornou pozíciou, no aj bronz je úspech, keďže zväčša sme sa pohybovali okolo 4. a 5. miesta. V závere sme však zabrali neskutočným spôsobom, všetky dievčatá zabojovali nad očakávanie a celý tím príkladne bojoval. Vyzdvihol by som však Martinu Hrašnovú za víťazstvo i limit na svetový šampionát. Škoda, že v záverečnej štafete na 4 x 400 m nás v druhom behu o pár stotín predbehla Ľubľana. Bronz však považujem za úspech, navyše, dosiahli sme ho bez dvoch opôr Lucie Vadlejch a Alexandry Bezekovej, s ktorými by sme možno bojovali aj o prvenstvo," povedal tréner Dukly Radoslav Dubovský na portáli Slovenského atletického zväzu atletika.sk.

Medzi mužmi skončil AC Stavbár Nitra na ôsmej priečke s 82 bodmi. O jediné individuálne víťazstvo pre tím 5-násobného slovenského majstra sa postaral výškar Lukáš Beer výkonom 212 cm na druhý pokus. Druhú priečku si vybojoval Ján Šuba v trojskoku (14,84), tretiu Jan Friš na 5000 m (14:34,49), Samuel Kováč v disku (48,54) a Daniel Danáč v kladive (56,48).