Jalonen si pripomína MS 2011: Bratislava je pre nás šťastné mesto

V sobotu sa jeho zverenci prebojovali do finále, keď o ich tesnom triumfe nad Ruskom (1:0) rozhodol fínsky kapitán Marko Anttila.

Jukka Jalonen, archívna snímka.

Bratislava 25. mája (TASR) - Fínskym hokejistom sa na Slovensku darí. Na predchádzajúcich majstrovstvách sveta v roku 2011 to dotiahli až k titulu šampiónov a svoj zlatý sen prežívajú aj na súčasnom turnaji. V sobotu sa prebojovali do finále, keď o ich tesnom triumfe nad Ruskom (1:0) rozhodol kapitán Marko Anttila.

Duel bol od úvodu veľmi vyrovnaný, oba tímy si vypracovali množstvo šancí, no výborne chytali obaja brankári. Víťazný gól padol až v 51. minúte, keď sa k dorážke dostal Anttila a pohotovou strelou rozhodol o triumfe. "Dnes to pre nás nebolo jednoduché, Rusi tu majú silný tím a veľa šikovných hráčov. Kľúčové podľa mňa bolo, že sme výborne bránili v našej tretine a stredné pásmo. Poznám veľa chalanov v ruskom tíme, nikdy napríklad neviete, čo spraví s pukom Gusev. Preto musíte byť pripravení stále na všetko, my sme dnes boli. Už pred mojím gólom tam bolo veľa odrazených pukov. Myslím, že tam vystrelil jeden z našich obrancov, ja som sa dostal k puku ako prvý a padlo to tam," opísal rozhodujúci moment Anttila.

Nadšenie z triumfu neskrýval ani tréner Jukka Jalonen. Ten to pred šampionátom nemal jednoduché, z rôznych dôvodov sa mu ospravedlnilo množstvo hráčov, najmä zo zámoria a tak do Košíc pricestoval len s dvomi hokejistami z NHL. Útočník Floridy Panthers Juho Lammikko a obranca Chicaga Blackhawks Henri Jokiharju pritom v uplynulej sezóne pendlovali medzi prvými tímami svojich klubov a AHL.

Fínsko tak pred šampionátom nepatrilo medzi najväčších favoritov. Zo skupiny však postúpilo z druhého miesta, vo štvrťfinále otočilo derby so Švédskom z 1:3 i 3:4 a v predĺžení rozhodlo. V sobotu pridalo ďalší veľký triumf. "Je to obrovské víťazstvo pre nás a pre celý fínsky hokej. Sme veľmi šťastní a hrdí na našich hráčov za to, ako bojovali proti Rusku, ako hráme jeden pre druhého a obetujeme sa pre tím," povedal Jalonen.

Výborný výkon podal proti Rusom brankár Kevin Lankinen. Hviezdni útočníci "zbornej" Alexander Ovečkin, Jevgenij Malkin a Nikita Kučerov vyslali na bránku dokopy 12 striel, Rusi celkovo až 32, no nedokázali na neho nájsť recept. "Na takýchto turnajoch vždy potrebujete dobrého brankára, ktorý predvádza výborné výkony. Hlavne v play off a ak chcete postúpiť do finále. On to dnes ukázal a predviedol štyri či päť kľúčových zásahov," pochválil ho Jalonen.

Ani jeden hráč zo súčasného kádra Fínska nefiguroval pred ôsmimi rokmi v zlatom výbere, obe úspešné ťaženia majú len jedného spoločného menovateľa - práve trénera Jalonena. Tomu počas záverečnej tretiny sobotňajšieho súboja prebleskli hlavou spomienky na predchádzajúci šampionát. "Asi desať minút pred koncom sa mi vynorili spomienky na rok 2011. Bratislava je naozaj šťastné mesto pre Fínsko a pre môj tím," uviedol kormidelník, ktorý verí v zlaté oslavy aj tento rok: "Myslím si, že toto víťazstvo ešte nie je všetko, čo si tento tím zaslúži. Zajtra nás čaká ešte jeden duel, už sme sa neho začali pripravovať."

Fíni si v nedeľu zmerajú sily s lepším z dvojice Kanada - Česko. Hráči si súpera nechceli vyberať. "Je mi jedno proti komu nastúpime vo finále, ak budeme hrať tak ako so Švédmi či Rusmi, máme šancu uspieť. Som mladý hráč, tento turnaj pre mňa znamená veľa a že sme sa dostali tak ďaleko, je veľmi veľký úspech," uviedol obranca Henri Jokiharju. "Už sme to na tomto turnaji ukázali a vieme, že dokážeme zdolať každého súpera. Takže je jedno proti komu nastúpime, musíme sa pripraviť rovnako ako na dnešný duel a hrať rovnako ako s Rusmi," dodal útočník Kristian Kuusela.