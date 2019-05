TASR

Dnes o 18:22 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Nemeček o vysoko nastavenej latke: Švajčiari budú mať o rok čo robiť

Na snímke šéf Organizačného výboru (OV) MS 2019 Igor Nemeček počas tlačovej konferencie OV majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a predstaviteľov IIHF na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 25. mája 2019. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. mája (TASR) - Riaditeľ Organizačného výboru MS 2019 Igor Nemeček je hrdý na to, ako jeho tím zvládol hokejový šampionát a aké ohlasy zaznievajú na prácu usporiadateľov zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) i jednotlivých výprav.

"Hodnotenia sú veľmi pozitívne. IIHF je maximálne spokojná s tým, ako sme tento šampionát pripravili. Bolo vidno, že na tom robili ľudia, ktorí už mali skúsenosti s organizáciou majstrovstiev sveta v roku 2011 či ďalších iných podujatí," uviedol Nemeček. Podľa neho organizačný výbor dostal pochvalné listy aj od tímov, ktoré sa nedostali do vyraďovacej fázy či bojov o medaily a po športovej stránke zažili sklamanie. "Manažment švédskeho tímu nám povedal, že za uplynulých deväť rokov nezažil organizačne tak dobre zvládnuté majstrovstvá. Som hrdý na to, ako sme tento šampionát pripravili. Veľmi často zvykneme hovoriť, že Slovenská republika je hokejová republika. Nie je to iba motto, ale realita," vyhlásil Nemeček na sobotňajšej hodnotiacej tlačovej konferencii.

"Všetci sa zhodujú v tom, že majstrovstvá sveta boli veľmi dobre pripravené. Veľa zápasov, dokonca aj priame súboje o záchranu, boli vypredané. K piatku sme dosiahli celkovú návštevnosť 436.000 divákov a to boli pred nami ešte semifinálové zápasy, duel o 3. miesto a finále. Moji kolegovia uplynulý rok a pol veľmi tvrdo pracovali, a to nielen na prípravách MS ale aj všetkých sprievodných akcií. Mali sme tu pozorovateľov zo Švajčiarska, Bieloruska a Lotyšska, ktorí budú organizovať nasledujúce svetové šampionáty, trénerské sympózium s 255 trénermi, gala večeru s 500 ľuďmi, Kongres IIHF so zástupcami všetkých krajín, v nedeľu sa uskutoční slávnostný ceremoniál s uvádzaním nových členov Siene slávy IIHF. Som hrdý na mojich ľudí," zopakoval.

Na 83. MS bolo dokopy akreditovaných 11.040 osôb, čo je takmer dvojnásobok oproti prvým MS na Slovensku v roku 2011. Na šampionáte pomáhalo a organizáciou 550 dobrovoľníkov - 350 v Bratislave a 200 v Košiciach. "Veľmi dobre pripravené boli fanzóny. Do soboty ich navštívilo celkovo 201.665 fanúšikov, hoci počasie veľmi neprialo. To je fantastické číslo. Na druhej strane počasie prialo kvalite ľadu. V máji zvyknú bývať na Slovensku teploty od 25 do 30 stupňov Celzia, no uplynulé dva týždne väčšinou pršalo. Pre nás je dôležité, že hráči aj zástupcovia tímov boli spokojní so všetkým - od arén, šatní, ubytovania či podmienok na prípravu," zdôraznil Nemeček. Aj jeho teší, že úroveň MS zvýšilo množstvo hráčov z NHL. "K sobote ich bolo na súpiskách tímov 119, k tomu treba pripočítať ďalších elitných hokejistov z KHL a popredných európskych líg. Treba spomenúť aj vysokokvalitný ľad v oboch arénach. Vďaka iniciatíve oboch miest - Bratislavy a Košíc - pred majstrovstvami toho veľa zrekonštruovalo a tieto budovy zostanú slúžiť aj po šampionáte. Myslím si, že sme pred budúcoročnými MS nasadili vysoko latku. Švajčiari budú mať čo robiť, aby ju dosiahli."

Podľa Nemečka úroveň šampionátu ešte presiahla tú spred ôsmich rokov, keď sa MS prvýkrát v ére samostatnosti konali na Slovensku. "Ťažko to porovnávať. Vtedy sme do poslednej chvíle riešili výstavbu haly v Bratislave. Nesklamali sme ani vtedy, na základe úspešného šampionátu sme v roku 2015 potom ľahko získali právo organizácie ďalšieho. Teraz nám dobre vyšlo aj rozdelenie tímov do jednotlivých skupín, vďaka čomu košickú halu zaplnili slovenskí či fínski fanúšikovia a bratislavskú arénu českí, ruskí, lotyšskí, rakúski či švajčiarski priaznivci," pripomenul Nemeček. Aj on potvrdil, že pri prípadnej ďalšej organizácii MS na Slovensku by bolo potrebné vybudovať väčšiu halu. Košická Steel aréna by už vzhľadom na súčasný trend kapacitne nestačila. "Napríklad v Petrohrade pri príležitosti konania MS 2023 postavia 22-tisícovú halu. V Prahe a Ostrave sa v roku 2024 čakajú takisto vysoké návštevy. Ak sa bude Slovensko v budúcnosti uchádzať o usporiadanie MS, bude musieť určite postaviť väčšiu arénu."