Starosta Bernolákova očakáva zrovnoprávnenie Bratislavského kraja

Bratislavský kraj je podľa neho v mnohých prípadoch vynechaný z rôznych výziev.

Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 25. mája (TASR) - Zrovnoprávnenie Bratislavského kraja vo všetkých výzvach z Európskej únie na úroveň všetkých krajov na Slovensku. Aj to očakáva starosta Bernolákova (okres Senec) Richard Červienka od sobotných volieb do Európskeho parlamentu.

Bratislavský kraj je podľa neho v mnohých prípadoch vynechaný z rôznych výziev. "Údajne sa nám tu žije dobre. Nuž, žije sa nám tu dobre, ale aj dobre draho. A to, že sa sem nasťahuje pomaly 'zvyšok Slovenska', tak toto akosi tiež nikto nemeria. Veď týmto ľuďom treba poskytnúť služby. Kam máme umiestniť všetky tie deti, do ktorých škôl a škôlok?" skonštatoval starosta.

Víta, že konečne je výzva aj pre Bratislavský kraj na čerpanie eurofondov na výstavbu materských škôl. "Síce túto výstavbu treba dofinancovať a riadne, nie len piatimi percentami, ale tak aspoň čosi. A ide 'šum', že budúci rok sa bude dať čerpať eurofondy aj na výstavbu základných škôl. Tak sa necháme prekvapiť," podotkol. Vďaka eurofondom je však podľa jeho slov obec Bernolákovo prepojená dvoma cyklotrasami s obcami Ivanka pri Dunaji a Nová Dedinka.

Na základe počtu vydaných hlasovacích preukazov evidoval väčší záujem o eurovoľby zo strany obyvateľov, čo je podľa neho dobré znamenie. "Budú síce voliť inde na Slovensku, ale dôležité je, že pôjdu voliť. A verím, že na oplátku aj do Bernolákova prídu voliť občania z iných kútov Slovenska," uviedol starosta. Ľudia by sa mali zúčastniť volieb, pretože je to podľa neho povinnosť a ako tvrdí, malo by to byť určené v zákone. "A nejde len o tieto voľby, myslím to všeobecne. Máme predsa nielen práva, ale aj povinnosti. A úspešní kandidáti by tým konečne získali poriadny mandát zastupovať občanov v Európskej únii, či v národnom parlamente, regióne, meste a obci," spresnil.

V predchádzajúcich eurovoľbách bola v Bernolákove volebná účasť na úrovni 15,60 percenta. Starosta očakáva, že k volebným urnám príde minimálne takýto počet voličov. Podľa predbežných informácií to však, ako tvrdí, zatiaľ vyzerá na ešte nižšiu volebnú účasť.