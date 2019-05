TASR

V Ľutine sa eurovolieb zúčastnili aj ženích s nevestou

Do volebnej miestnosti v Ľutine prišli voliť aj snúbenci Petra Čorňáková a Matúš Bačinský. Ľutina 25. mája 2019. — Foto: TASR Maroš Černý

Ľutina 25. mája (TASR) – Sobotňajších volieb do Európskeho parlamentu sa v obci Ľutina v Sabinovskom okrese zúčastnili aj snúbenci Petra Čorňáková a Matúš Bačinský, ktorí majú v tento deň svadbu.

"Stále hovorím, že každý jeden článok je veľmi dôležitý a aj my sme článkom nejakého tela, ktoré keď chce fungovať, potrebuje zapojiť každý jeden sval. Pokladám sa tiež za nejaké tkanivo, ktoré môže prispieť k tomu, aby sa niečo dokázalo zmeniť k lepšiemu," povedala pre TASR Čorňáková na margo Európskej únie (EÚ). Doplnila, že v minulosti žila rok v Rakúsku a osem rokov vo Veľkej Británii.

"Vrátila som sa domov, pretože to tu milujem, milujem túto krajinu, ľudí a vždy som sa chcela vrátiť. Získala som veľa, čo sa týka skúseností, ale tu je môj domov a moje srdce," povedala Čorňáková.

Život v zahraničí vníma veľmi pozitívne a priaznivo. "Aj to, že dnes môžem mať medzinárodnú svadbu je úplne skvelé. Teda medzinárodnú svadbu v tom, že môžem mať medzinárodných hostí z rôznych kútov Európy, ktorí môžu slobodne cestovať. Nielen to, ale aj to, že vieme fungovať ako jedna rodina v rámci toho, že všetci máme rôzne názory," priblížila nevesta.

Myslí si, že EÚ má budúcnosť. „To, že jeden štát sa momentálne odčleňuje, neznamená, že sa teraz každý bude chcieť odčleniť. Myslím si, že aj to odčlenenie alebo tá mentalita pramení z histórie, ktorú ľudia v sebe majú nejako zakódovanú. Rozlúčenie sa si myslím pochádza z nevedomosti alebo zo strachu, ktorý ľudia majú a veria tomu, čo im je ponúkané a čo nemusí byť vždy pravda," skonštatovala Čorňáková.

"Či je Európska únia dobrá, ešte nie je overené. Uvidíme, ako to bude. Všetky voľby sú všeobecne veľmi dôležité, pretože kto nechodí voliť, nemá právo sa sťažovať. Záleží aj na tom, či je z čoho vyberať, ale vždy je z čoho vyberať. Chodím voliť stále, vždy si na to nájdem čas," doplnil ženích Matúš Bačinský. To, že majú svadbu v deň eurovolieb, je podľa neho náhoda.