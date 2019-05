TASR

Dnes o 16:27 čítanie na minútu 0 zdieľaní S voličským preukazom volila v Banskej Štiavnici aj budúca nevesta

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Banská Štiavnica 25. mája (TASR) - Rovnako ako historické jadro Banskej Štiavnice zažíva počas soboty nápor turistov, rušno je aj vo volebnej miestnosti prvého banskoštiavnického okrsku, ktorá je zriadená v budove historickej radnice na Námestí sv. Trojice. Svoje volebné právo si sem prišla uplatniť aj budúca nevesta Natália Saganová zo Žiliny, ktorá do mesta prišla s partiou kamarátok.

"Síce som sa dnes prišla rozlúčiť so slobodou, ale to neznamená, že nemám občiansku povinnosť, tak som sa rozhodla, že si vybavím voličský preukaz. Prišla som voliť, nie je mi to jedno. Myslím si, že je dôležité svoj hlas použiť, aby sa do EP nedostali tí, ktorých tam nechcem, a aby tie hlasy neprepadli," skonštatovala po voľbe budúca nevesta.

Zásluhou Európskej únie sa podľa jej názoru deje na Slovensku veľa dobrých vecí a krajina sa posúva ďalej. "Určite nikto nechce stáť na hraniciach a nemôcť cestovať, takže aj to je jeden z dôvodov," podotkla mladá Slovenka, ktorá aktuálne žije v Brne.

Svoj hlas vo voľbách odovzdala aj jej sestra Lucia, ktorá si myslí, že členstvo v Európskej únii má pre Slovensko veľký hospodársky význam v podobe voľného pracovného trhu, možností vzdelávať sa či voľne cestovať. "Je úžasné, že máme právo voliť a bola by to škoda ho nevyužiť. Mňa to osobne až dojíma, keď môžem ísť voliť, že môžem o niečom rozhodovať," podotkla pre TASR.

Predseda okrskovej komisie Ivan Petrinec uviedol, že sobotné voľby do EP v tomto okrsku prebiehajú pokojne. "Občania chodia voliť priebežne. Sme veľmi spokojní s volebnou účasťou," podotkol s tým, že chodí veľa ľudí s voličskými preukazmi, pričom ide všetko o občanov Slovenskej republiky. Komisia zaznamenala aj žiadosti o voľbu do prenosnej volebnej urny. Členovia komisie s ňou smerovali za ľuďmi so zdravotnými problémami a do domova dôchodcov.