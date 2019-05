TASR

Dnes o 16:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stolnotenisoví veteráni stíhajú celoslovenský turnaj i voľby

V ústrety voľbychtivým veteránskym stolným tenistom vyšli organizátori turnaja z tamojšieho stolnotenisového klubu Keraming Trenčín.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Maroš Černý

Trenčín 25. mája (TASR) – Stolnotenisoví veteráni z celého Slovenska nevyužili možnosť voliť na voličské preukazy počas sobotného turnaja Slovenského klubu veteránov v Trenčíne. Hoci dva volebné okrsky boli len niekoľko sto metrov od hracej miestnosti, do 13.30 h to nevyužil ani jeden z viac ako šiestich desiatok účastníkov turnaja.

Minimálnu účasť voličov na voličské preukazy potvrdila aj predsedníčka okrskovej volebnej komisie v trenčianskej mestskej časti Kubrá Daniela Felgrová. Dopoludnia odvolili na voličské preukazy v ich okrsku len traja voliči. Voľby sú podľa nej pokojné, ľudia voliť chodia, i keď v menšom počte ako v prezidentských voľbách. Vo volebnom okrsku majú v zoznamoch zapísaných 989 voličov.

V ústrety „voľbychtivým“ veteránskym stolným tenistom vyšli organizátori turnaja z tamojšieho stolnotenisového klubu Keraming Trenčín, ktorí časový harmonogram turnaja pripravili tak, aby sa hráči každej z troch vekových kategórií zdržali v Trenčíne len niekoľko hodín. Ani kolízia s turnajom tak stolným tenistom voliť nezabránila.

„Členovia Slovenského klubu veteránov stolného tenisu sa počas roka pravidelne zúčastňujú na turnajoch nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku a Poľsku. Tentoraz pripadol termín turnaja v Trenčíne na deň volieb. Naša veková kategória však hrala od 8.30 h. Ponáhľam sa do Bratislavy, pretože brat má šesťdesiatku, ale chcem ísť aj voliť. Volebné miestnosti sú otvorené až do 22.00 h, takže stopercentne mi to vyjde,“ povedal pre TASR Bratislavčan Milan Zadubenec, ktorý vo vekovej kategórii 60 – 64 rokov postúpil až do finále.