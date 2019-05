TASR

Dnes o 14:05 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Vittek ani Šporar nezaokrúhlili, ale smútok nebol, iba radosť

Tridsaťsedemročný Vittek nastúpil v 75. minúte domáceho stretnutia so Sereďou. Pred premiérou, ktorá bola zároveň jeho derniérou na novom Tehelnom poli, absolvoval zopár tréningov so spoluhráčmi.

Na snímke Róbert Vittek počas osláv víťaza Fortuna ligy ŠK Slovana Bratislava po zápase záverečného 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy o titul ŠK Slovan Bratislava - ŠKF iClinic Sereď 24. mája 2019 v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. mája (TASR) - Záverečný zápas majstrovského Slovana Bratislava vo futbalovej Fortuna lige patril dvom útočníkom. Slovinec Andraž Šporar 29. gólom v ročníku vyrovnal strelecký rekord najvyššej slovenskej súťaže, ktorý ešte v sezóne 1995/1996 stanovil Róbert Semeník. Najlepší strelec v histórii slovenskej reprezentácie Róbert Vittek sa s kariérou síce rozlúčil bez gólu, ale práve on si vyslúžil najväčší aplauz piatkového večera.

Tridsaťsedemročný Vittek nastúpil v 75. minúte domáceho stretnutia so Sereďou (3:1). Pred premiérou, ktorá bola zároveň jeho derniérou na novom Tehelnom poli, absolvoval zopár tréningov so spoluhráčmi: "Prijali ma dobre, všetko bolo fajn. Bol som trošku nervóznejší, lebo som vedel, že tu mám najbližších a všetkých, na ktorých mi záleží. Chcel som sa v prvom rade vyhnúť zraneniu a dohrať zápas. Som vďačný všetkým fanúšikom Slovana, že mi pripravili takýto zážitok pred zápasom, počas neho i pri nástupe. Za dvadsať rokov som nazbieral neskutočné zážitky, ktoré mi nikto nezoberie, toto bude jeden z najväčších."

Vittek je rodený Bratislavčan, za Slovan hral už od prípraviek. Premiérový ligový gól strelil na jar 2000 pri víťazstve nad Trnavou. V sezóne 2000/2001 dal v lige 10 gólov, o rok neskôr 14 a v sezóne 2002/2003 už 19. Po zahraničných anabázach sa do Slovana po prvý raz vrátil v roku 2013 a dvanástimi gólmi okamžite prispel k zisku svojho prvého titulu s materským klubom. V tejto fáze mu kariéru komplikovali zdravotné ťažkosti, napriek tomu ešte v play off Ligy majstrov 2014/2015 v domácom zápase s BATE Borisov vyrovnal na 1:1, o rok neskôr dosiahol v kvalifikácii Európskej ligy hetrik v súbojoch s Krasnodarom i Dublinom. Do Slovana sa opäť vrátil vo februári 2017, s klubom získal ešte dvakrát Slovenský pohár (2017, 2018). V belasom drese má na konte 71 ligových zásahov, 19 gólov strelil v národnom pohári a 9 v európskych súťažiach. K slovanistickej stovke mu chýbal jediný presný zásah: "Neškrie to vôbec, sto gólov som dal už dávno, takto by to bolo čisto v Slovane, ale nemal som to vôbec v hlave."

Z ďalšieho titulu sa mohol radovať, hoci na trávniku pobudol z celého ročníka iba symbolickú časť. Priaznivci sa mu nevenovali len v záverečných pätnástich minútach, ale počas celého duelu, dokonca viac než suverénnemu kráľovi strelcov. "Samozrejme, neodohral som tu všetky roky, ale Slovan ma ako odchovanca poslal do Európy a určite to bola reklama. Slovan som prezentoval aj výrokmi, vyrastal som tu, som odchovanec. Som vďačný, že vedenie Slovana mi umožnilo splniť si taký posledný cieľ, zahrať si na novom Tehelnom poli. Som rád, že fanúšikovia na mňa nezabudli za všetky roky. Andraž si zaslúži obdiv a rešpekt, no je tu krátko, ja som tu od mala a určite veľa ľudí prišlo kvôli mne. Nikomu som nič nechcel brať, bolo to na nich," povedal Vittek. Za Slovensko odohral 82 súbojov, v ktorých strelil 23 gólov, čo zatiaľ nikto neprekonal. Teraz už bude prekonávať iné méty: "Treba snívať a vždy vidieť svetlo na konci tunela. Verím, že kariéra po futbale sa priblíži hráčskej."

Tréner Martin Ševela mal aspoň chvíľu k dispozícii útočný tandem Vittek, Šporar. "'Viťo' mal jednu šancu, škoda, že ju nepremenil, bola by stovka. Má však za sebou veľkú kariéru, je veľký futbalista a bolo pekné zahrať si s ním," uviedol 25-ročný Slovinec. "Robovi som povedal, že by bolo dobré, keby vydržal aspoň dvadsať minút a na predzápasovej príprave som hovoril chalanom, nech 'vymaľujú' už v prvom polčase, aby Robo mohol nastúpiť na druhý. Trošku sa zľakol, ale pätnásť minút, na ktorých sme sa dohodli, sme splnili. Dostal sa dokonca aj do jednej vyloženej šance, ale nebol efektívny, naozaj by bolo super, keby to takto vypálilo. Andraž vyrovnal rekord, dal 29 gólov, čo je úžasné," dodal Ševela.

Rovnako ako Vitteka ani Šporara nemrzelo, že nezaokrúhlil počet zásahov, tridsiatkou by pokoril Semeníkov rekord: "Obaja sme spokojní, 23 rokov sa k nemu nikto ani nepriblížil. Boli šance, ale nevadí, nie som sklamaný. Otázky na rekord som dostával desať zápasov, neprekonal som, ale vyrovnal som ho, 29 gólov v jednom ročníku je veľa. Niekoľko kôl pred koncom sme si zaistili titul, takže z pohľadu tímu aj všetkých hráčov to je perfektná sezóna. Bratislava potrebuje oslavovať titul každý rok, Slovan je najlepší klub na Slovensku. Chýbali titul aj štadión, ale už sme na správnej ceste."