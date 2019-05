TASR

Dnes o 14:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Trebichave využili počasie i na upratovanie obecných priestorov

Okrem volieb sa v Trebichave bude hlavne upratovať a na cintoríne opravujeme i plot, načrtla pre starostka Iveta Šebeňová.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - František Iván

Trebichava 25. mája (TASR) - Volebná účasť pred piatimi rokmi vo voľbách do Európskeho parlamentu v jednej z najmenších obcí Slovenska, Trebichave v okrese Bánovce nad Bebravou, dosiahla približne 40 percent, v druhom kole prezidentských volieb koncom marca prišlo k urne 70 percent voličov. V sobotných voľbách do Európskeho parlamentu očakávajú miestni menšiu volebnú účasť, pekné počasie využili i na upratovanie obce.

"Okrem volieb sa v Trebichave bude hlavne upratovať a na cintoríne opravujeme i plot. My tu upratujeme každú sobotu, nielen dnes. Od polovice marca sa tu každú sobotu koná brigáda. Teraz upratujeme obecný úrad, požiarnu zbrojnicu, cintorín," načrtla pre TASR starostka Iveta Šebeňová.

Sama podľa svojich slov voliť pôjde, len ešte nie je rozhodnutá, komu dá svoj hlas. "Odkedy sme v Európskej únii, ešte som až také nejaké výhody nepocítila. Okrem toho, jednu výhodu áno, že Európa je otvorená mladým, lebo aj dcéra mi študuje v zahraničí. Otvorene, vidím viac negatív ako pozitív," ozrejmila.

Svoj hlas jednej zo strán odovzdal v sobotu i turista Peter, ktorý sa s priateľmi vybral do Trebichavy na chatu. "Chodíme sem a máme tu radi to prostredie. Voliť som bol preto, lebo je to voličská povinnosť, každý by mal ísť voliť. Myslím si, že Európska únia by sa mala zreformovať, určite je to dobrý projekt. Mali by sme sa obrniť voči iným veľmociam, mali by sme byť silnejší a nemalo by to byť také skostnatené," vysvetlil.

V Trebichave majú 33 oprávnených voličov, svoje volebné právo skôr využívajú chatári ako miestni. Tí majú v obci poväčšine len trvalý pobyt a bývajú v iných mestách alebo obciach. "Nečakáme veľkú účasť. Prídu skôr chatári alebo chalupári. Je pekný čas, skôr tak budú niekde vonku, na záhradách," dodal predseda tamojšej volebnej komisie Július Pajtinka.