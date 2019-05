TASR

Ródeo Muráň predstavuje na 27-om ročníku novinku

Na Ródeo Muráň sa môžete stať majstrom Slovenska v jazde na elektrickom býkovi.

— Foto: Ródeo Muráň

Muráň 24. mája (OTS) - Na najstaršom a najväčšom ródeu v Európe sa budú konať Majstrovstvá Slovenska v jazde na elektrickom býkovi! Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má dostatok odvahy! Príďte si vychutnať krásu tátošov a umenie ich jazdcov do Muráňa 19. až 20. júla. Okrem ródeo súťaží sa môžete tešiť na koncerty kapiel Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a Žobráci.

Pravidlá Majstrovstiev Slovenska v jazde na elektrickom býkovi sú veľmi jednoduché a pre všetkých maximálne vyrovnané a férové.

„Elektrický býk je riadený automatickým programom, takže ho neobsluhuje a neovláda človek. Preto je to maximálne férové voči všetkým súťažiacim. Súťaží sa v troch kolách. Prvé kolo je najľahšia úroveň. Všetci, ktorí sa udržia na elektrickom býkovi a nespadnú, postupujú do ďalšieho kola. Tí, ktorí sa neudržia, automaticky vypadávajú zo súťaže. Druhé kolo je už ťažšia úroveň a do tretieho kola postúpi presná polovica súťažiacich s najlepšími časmi. Druhá polovica vypadne a končí. Tretie kolo je už samotné finálové kolo. Víťazom sa stane ten, kto sa udrží najdlhšie na elektrickom býkovi,“ vysvetľuje organizátor podujatia a šéf agentúry 4 PUBLIC PROMOTION Peter Balogh.

Do súťaže sa môže zaregistrovať každý priamo na mieste akcie. Registračný stan bude viditeľne označený a umiestnený neďaleko elektrického býka, na ktorom sa bude súťažiť.

„Súťažiacich v podstate nehodnotí nikto, všetko je o ich šikovnosti, a čase, ako dlho sa udržia na elektrickom býkovi. Čas sa stopuje a je jedinou a rozhodujúcou veličinou v tejto súťaži,“ konštatuje organizátor Peter Balogh.

Ródeo Muráň je ródeo pod hlavičkou SAWRR - Slovenska Asociácia Western Ridingu a ródea a NBHA Slovakia - National Barrel Horse Asscociation.

„Členovia týchto asosciacii sa prihlasujú na preteky bez dalších poplatkov- okrem štartovných. Po zaplatení tzv. "hosťovačky" sa môže na majstrovstách zúčastniť aj člen, ktorý nemá zaplatené členské v spomínaných asociáciách. Hosťovačka je poplatok, ktorý sa určí asociáciou a po jej zaplatení môže pretekať aj nečlen s nárokom na výhru ale bez nároku bodov do šampionátu,“ dodáva Peter Balogh.

Tento rok to na muránskom ródeu roztočia legendárna Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a country kapely Žobráci a Kentucky Jack. Pre návštevníkov, ktorí sa rozhodnú stanovať, je pripravené stanové mestečko, a pre ostatných návštevníkov sú k dispozícii dve veľké záchytné parkoviská. Nenechajte si ujsť najlepšie a najstaršie ródeo v Európe pre všetky vekové kategórie. Program je zostavený tak, aby si všetci našli svoj obľúbený žáner. Vstupenky na Ródeo Muráň si môžete kúpiť v sieti Ticketportal . Všetky informácie nájdete na https://www.rodeomuran.sk/