TASR

Rezort zdravotníctva začne v júni preverovať mamografické pracoviská

Kontrolou prejdú postupne všetky pracoviská, ktoré sú nahlásené prostredníctvom vstupného dotazníka, a to tak, aby bola zabezpečená sieť po celom Slovensku.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Adriána Antošková

Bratislava 24. mája (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR začne preverovať od 15. júna mamografické pracoviská, na ktorých by sa mali vykonávať preventívne prehliadky prsníkov žien v rámci Roka prevencie. Ako upozornili Zdravotnícke noviny, ministerstvo ešte vo februári uviedlo, že s takýmto programom by sa malo začať v apríli. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová informovala, že dôvodom posunutia termínov sú legislatívne zmeny, no najmä výkon klinického auditu.

„Kontrolou prejdú postupne všetky pracoviská, ktoré sú nahlásené prostredníctvom vstupného dotazníka, a to tak, aby bola zabezpečená sieť po celom Slovensku. Minimálne to bude 20 pracovísk. S pozývaním poisteniek formou skríningu sa začne v nadväznosti na uvedený dátum čím skôr," reagovala Eliášová s dôvetkom, že odštartovanie skríningu má význam v akomkoľvek ročnom období.

Ak chcú byť pracoviská súčasťou skríningového programu, musia sa doň iniciatívne prihlásiť. MZ SR od nich vyžaduje, aby deklarovali, že spĺňajú niekoľko požiadaviek. Medzi nimi napríklad to, že minimálny počet mamografických vyšetrení na pracovisku je ročne 3000. Rovnako musia splniť podmienku certifikovaných pracovníkov aj štatistické spracovanie a vyhodnotenie viacerých výsledkov. Podmienkou je tiež vysokokvalitný digitálny mamograf s minimálnou radiačnou záťažou.

Výzva slovenských mamografickým pracoviskám sa nachádza na webe MZ SR pod hlavičkou Zdravotná starostlivosť. Vyplnený vstupný dotazník sa predkladá doporučenou poštou alebo e-mailom na adresu hlavného odborníka MZ SR v rádiológii.

Momentálne je šesť preverených pracovísk, ktoré splnili kritériá a sú poverené vykonávaním mamografického skríningového vyšetrenia prsníkov. Ich zoznam je dostupný na webe MZ SR.