Dnes o 15:59 čítanie na 4 minúty

Petra Vlhová: Nasledujúca sezóna bude oveľa ťažia

Našej najúspešnejšej lyžiarke Peti Vlhovej síce už skončila jej zatiaľ najúspešnejšia zimná sezóna, lyže však neodložila ani po jej ukončení.

Petra Vlhová: Nasledujúca sezóna bude oveľa ťažia, keďže bude ťažké prekonať výsledky tejto sezóny — Foto: Petra Vlhová

Bratislava 24. mája (OTS) - Stretli sme sa s ňou na Chopku, kde lyžovala so svojimi fanúšikmi. Prezradila aké prípravy ju čakajú v lete, na aké momenty tento sezóny spomína najradšej, ale aj to, či si niekedy neželá lyže odložiť.

Peťa, máš za sebou zatiaľ najúspešnejšiu sezónu k sa na ňu pozrieš spätne ako ju sama hodnotíš a čo ťa najbližšie čaká?

Sezónu hodnotím veľmi dobre, pretože sa mi podarilo mať zatiaľ najlepšiu sezónu vôbec. Bola plná úžasných a ťažkých momentov a možno sme to ani nečakali, že skončí s takými výsledkami. Takže určite tá nasledujúca sezóna bude oveľa ťažia, keďže bude ťažké prekonať výsledky tejto sezóny. Budem sa ale určite snažiť. Čo plánujem teraz? Čaká ma ešte testovanie lyží, a potom už iba zaslúžený oddych a voľnejší čas pre seba.

Aj tento rok si bola rekreačne lyžovať a chvíľu stráviť čas so svojimi fanúšikmi v Jasnej, vďaka súťaži tvojho sponzorského partnera Rauch. Môžeme ťa stretnúť na kopcoch v Tatrách aj inokedy? Plánuješ trénovať na kopcoch vo svete aj v lete, alebo lyže odkladáš v lete bokom?

Tak ako minulý rok, aj tento rok som mala možnosť sa stretnúť s fanúšikmi vďaka súťaži môjho sponzorského partnera Meet & Greet aj mimo nejakých väčších akcií, takže som sa samozrejme tešila, že stretnem po roku opäť s nových ľudí a budeme mať čas sa aj porozprávať a spoločne si zalyžovať. Samozrejme trénovať musím aj v lete, keďže sa pripravujem na sezónu. Ak dlhšie totiž nelyžujem tak sa dlhšie dostávam opäť aj do formy. Akurát teraz v apríli, máji mám vždy pauzu približne mesiac, potom opäť začíname s tréningami. kde budem trénovať toto leto ešte neviem.

(Foto: Petra Vlhová)

Tréningy, neustále cestovanie, preteky, marketingové povinnosti určite zaberajú množstvo času. Si mladá žena, netúžiš občas povoľnosti, slobode?

Určite áno, boli aj momenty, ktoré neboli jednoduché. Vtedy som si ale povedala, že celý život som chcela byť tam, kde som teraz a mám nejaký cieľ za ktorým chcem ísť. Vždy som sa teda snažila pozerať z tohto uhlu pohľadu. Tie ťažšie momenty prichádzali najmä v lete keď som bola mladšia, keďže v tomto období mávam trochu viac času, ale stále musím trénovať. Keď som bola mladšia chcela som najmä chodiť von a byť s kamarátkam. Bolo to preto vtedy trochu ťažšie obdobie, ale som rada, že som to zvládla. Teraz viem čo chcem a idem si za tým. Niekedy to beriem aj tak, že je to tak ako to je a nezmením to, ale samozrejme niekedy – aj práve teraz – mám také obdobie, že sa už veľmi teším z oddychu a potom som zasa v tom mojom nastavení a cieľoch.

(Foto: Petra Vlhová)

Rituály pred pretekmi nemáš , čo však zvykneš robievať a čo nie pred jazdou na rozdiel od svojich súperiek?

Musím sa priznať, že naozaj iba občas sledujem svoje súperky, takže neviem presne povedať ani porovnať čo a aké rituály majú moje súperky. Väčšinou sa pred pretekmi koncentrujem sama na seba a robím zväčša to isté: Rozjazdenie sa, prehliadka, rozcvička a idem na preteky.

(Foto: Petra Vlhová)

Čo podľa Teba najviac pomohlo k tomu, že si začala vyhrávať? (Dĺžka lyží, psychika...?)

Určite k úspechu prispelo viacero faktorov, aj keď ani sama na 100 % neviem povedať, ktorý faktor bol rozhodujúci. Určite zohrali svoju úlohu aj lyže a najmä moje nastavenie v hlave. Okrem toho som však mala aj športové šťastie.

S kým zo svetového pohára vychádzať najlepšie?

Snažím sa ale vychádzať s každým dobre. Spoločného času je však veľmi málo a skôr sa aj s ostatnými pretekárkami vidím najmä počas pretekov. Zvyčajne má mimo nich každý vlastný program. Najviac však trénujem so Slovinkami, s tými mám preto aj najbližší vzťah.

(Foto: Petra Vlhová)

Koľko párov lyží si nosievaš na preteky?

Toto je veľmi ťažká otázka, keďže mám naozaj veľa lyží. Je to opäť individuálne. Záleží to aj od počtu disciplín v ktorých pretekám. Napríklad ak mám pred sebou jednu disciplínu, tak ich mám menej, ak mám dve a viac, tak je to pochopiteľne viac párov. Každopádne o moje lyže sa stará najmä servisák, takže ja to úplne dopodrobna nesledujem.

Úspechov sme videli veľa. Ktorý moment v sezóne ťa na sebe najviac nahneval?

Dosť nahnevaná som bola v Štokholme po Majstrovstvách sveta, kde som vypadla. To bol asi ten moment, kedy som bola nahnevaná viac ako inokedy.

Ideš od pretekov k pretekom a často nemáš čas na žiadne oslavy. Akým spôsobom teda "absorbuješ" svoje úspechy?

Najviac úspechy oslavujem s celým svojim tímom, spolu sme prakticky stále. Väčšinou tá najsilnejšia radosť pretrváva vo večer úspechu a na druhý deň, Potom sa už opäť sústredím na ďalšie ciele a preteky.