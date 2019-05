TASR

Väčšina mladých Slovákov robí kroky na ochranu životného prostredia

Mladí ľudia sa podľa prieskumu snažia najmä šetriť energiu, podpisovať online petície či bojkotovať výrobky pre etické, politické alebo iné dôvody.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 24. mája (TASR) - Takmer tri štvrtiny mladých Slovákov robia opatrenia na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z prieskumu Rady mládeže Slovenska (RmS). Mladí študenti tiež v piatok organizovali protest za budúcnosť klímy, ktorý sa konal v piatich slovenských mestách.

Mladí ľudia sa podľa prieskumu snažia najmä šetriť energiu, podpisovať online petície či bojkotovať výrobky pre etické, politické alebo iné dôvody. Z prieskumu tiež podľa výskumnej pracovníčky RmS Kataríny Čavojskej vyplýva, že do aktivít na ochranu životného prostredia sa zapájajú skôr mladí, ktorí majú skúsenosť s členstvom v mládežníckej organizácii a s dobrovoľníctvom. Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 24 rokov.

V piatok zároveň opäť protestovali študenti, aby vyjadrili svoj nesúhlas s neochotou vlád a politikov riešiť klimatickú krízu. Okrem Bratislavy a Košíc sa na Slovensku do protestu zapojili Žilina, Michalovce, pričom Zvolen s Banskou Bystricou štrajkovali spoločne v Banskej Bystrici.

Organizátor bratislavského protestu Jakub Andacký pripomenul, že v Európe má piatkový štrajk za cieľ najmä mobilizovať ľudí, aby išli voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. V Bratislave sa protest konal od 10.00 h na Námestí SNP, prišlo naň podľa organizátorov približne 350 ľudí. Študenti sa protestom zapájajú do celosvetového hnutia Fridays For Future.

„Snažili sme sa mladých motivovať, nech idú voliť. A pokiaľ ešte nemôžu, nech motivujú svojich blízkych, pretože ide o našu budúcnosť. Klimatické zmeny sa dotknú v prvom rade našej generácie," uviedol pre TASR Andacký.

K ochrane životného prostredia vládu v piatok vyzvalo aj opozičné hnutie OĽaNO. „Veríme, že sa nám spolu podarí ochrániť bohatstvo, ktoré Slovensko má v čistej vode, sviežom vzduchu a pôde, ktorá prináša zdravú úrodu. Podarí sa to, keď sa o to každý z nás bude snažiť tam, kde práve môže," uviedlo v súvislosti s piatkovým protestom.