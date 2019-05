TASR

Český tréner Říha doprial pred semifinále hráčom pivko, Kanadu má zmapovanú

Kanada má dobrý tím, ale ja nášmu mužstvu verím, dodal autor dvoch gólov do siete Nemecka Jan Kovář.

Na snímke tréner Česka Miloš Říha. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 24. mája (TASR) - Hokejové MS na Slovensku vyvrcholia cez víkend záverečnými štyrmi súbojmi v Bratislave. O finalistoch sa rozhodne v sobotu, keď sú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na programe semifinálové duely Rusko - Fínsko (15.15) a Kanada - Česko (19.15).

Rusi kráčajú šampionátom zatiaľ bez straty „kvetinky", keď vyhrali všetkých sedem duelov v základnej B-skupine a zvládli aj štvrťfinálový zápas s USA (4:3). Zo šatne zbornej pred šampionátom zaznievalo, že neberú nič iné ako zlato, a svojimi výsledkami v Bratislave dávajú jasne najavo, že to myslia vážne. „Nazývať sa červenou mašinou však budeme môcť až po poslednom dni na turnaji," poznamenal kapitán Ruska Iľja Kovaľčuk.

Famóznu sériu ťahá jeho spoluhráč Nikita Kučerov, ktorý bodoval v jedenástich zápasoch na MS za sebou. Proti USA režíroval výhru Nikita Gusev, ktorý jeden gól dal a na ďalšie dva prihral. Rusi sa prebojovali medzi najlepšie kvarteto po ročnej pauze. Hoci pod hlavičkou OŠR získali olympijské zlato v Pjongčangu 2018, na titul majstra sveta čakajú na ich vkus príliš dlho - od Minska 2014.

Do semifinále postúpili všetky štyri najvyššie nasadené tímy po základných skupinách. Fíni dokázali v severskom derby so Švédmi otočiť skóre z 1:3, pričom Marko Anttila zachránil pre svoj tím predĺženie 89 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. V predĺžení rozhodol o postupe "Suomi" a vyradení obhajcu Sakari Manninen. Fínski hráči môžu snívať, že napodobnia generáciu z roku 2011, ktorá na MS v Bratislave dobyla titul. „Konečne sa nám to podarilo. Teraz máme šancu získať zlato ako naposledy, keď sme tu hrali," vyslovil sa fínsky útočník Jere Sallinen. Fíni čakajú na medailu z MS tri roky, s Rusmi sa v predchádzajúcom vzájomnom súboji na šampionáte stretli v Kolíne nad Rýnom v roku 2017, v zápase o 3. miesto s nimi prehrali 3:5.

Z kvarteta semifinalistov sa iba Kanaďania dostali medzi najlepšiu štvorku aj vlani, z Kodane však odchádzali bez cenného kovu. Tento rok sa do semifinále prebojovali mimoriadne dramatickým spôsobom. Vo štvrťfinálovom dueli proti Švajčiarsku vyrovnali na 2:2 pri power play gólom 0,4 sekundy pred vypršaním riadneho hracieho času. „Nevedel som, koľko času zostáva do konca, no keď som to videl v zázname, tak som sa zasmial, že som si to fakt načasoval ideálne," poznamenal obranca Damon Severson, ktorého strela prepadla brankárovi Leonardovi Genonimu.

Hlavným strojcom triumfu bol kanonier Mark Stone, pri Seversenovom góle si pripísal asistenciu, predtým vyrovnal na 1:1 a v predĺžení rozhodol o postupe Kanady. Hráči z „kolísky hokeja" budú mať proti Česku k dispozícii už aj útočníka Anthonyho Manthu, ktorý si odpykal jednozápasový trest za zákrok na hlavu Američana Colina Whitea.

Výsledkovo najjednoznačnejšie sa do bojov o medaily prepracovali Česi. Skóre 5:1 nad Nemeckom však trochu zavádza, lebo zverenci trénera Miloša Říhu hrali dve tretiny so súperom vyrovnanú partiu a jeho odpor zlomili až štyrmi gólmi v tretej dvadsaťminútovke. Česi postúpili do semifinále prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2015. Říha po štvrťfinálovom triumfe doprial hráčom oddych: „Pôjdeme na pivko, potom si spolu sadneme a porozprávame sa. A začneme pracovať zasa nanovo."

Kanadu má dobre zmapovanú. „Videl som časť ich zápasu so Švajčiarskom," hodnotil semifinálového súpera bývalý kouč bratislavského Slovana: „Je to špička, sú na tom dobre korčuliarsky aj technicky, vyhovujú si. Nemajú také nesmierne hviezdy. Ak budeme hrať disciplinovane a pokiaľ s nimi vydržíme v nejakom tempe... prečo nie." Podobne sa o zámorskom tíme vyjadril aj Dmitrij Jaškin: „Kanada hrá vždy rovnako. Musíte si nimi držať krok, snažiť sa, bojovať a biť sa o každý centimeter ľadu." Česi cítia, že súčasné mužstvo má na zisk medaily. „Postupom do semifinále sa to neskončilo. Nemôžeme hlavne prepadnúť eufórii. Kanada má dobrý tím, ale ja nášmu mužstvu verím," dodal autor dvoch gólov do siete Nemecka Jan Kovář.

Semifinále MS:

sobota 25. mája (Bratislava)

15.15 Rusko - Fínsko predpokladné zostavy: Rusko: Vasilevskij - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, Grigorenko - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Telegin, Andronov, Kovaľčuk - Barabanov Fínsko: Lankinen - Ohtamaa, Lehtonen, Jokiharju, Lindbohm, Kaski, Mikkola, Hakanpää, Koivisto - Ojamäki, Tyrväinen, Rajala - Kakko, Manninen, Pesonen - Kuusela, Sallinen, Savinainen - Anttila, Lammikko, Kiviranta