TASR

Dnes o 14:04 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Deň spolupatričnosti - najväčšia oslava narodenín na svete

Výročie spoločnosti sa dá osláviť mnohými spôsobmi. Napríklad aj tak, že všetci zamestnanci vymenia jeden deň v práci za aktívnu pomoc pacientom.

— Foto: Novartis

Bratislava 24. mája (OTS) - Aj tento rok si zamestnanci farmaceutickej spoločnosti Novartis dobrovoľníckymi aktivitami pripomenú 23. výročie založenie spoločnosti. Narodeniny oslávia v piatok 31. mája 2019 dobrovoľníctvom v spolupráci s pacientskymi a neziskovými organizáciami. Tento rok zamestnanci počas Dňa spolupatričnosti pomôžu skrášliť priestory, kde pacienti trávia najviac času. Budú upratovať, skrášľovať a vytvárať nové pacientske zóny vo vnútorných priestoroch, ako aj v záhradách nemocníc, oddelení zdravotníckych zariadení, či sídiel pacientskych organizácií v Bratislave, v Košiciach a v Piešťanoch.

Pätnásty ročník Dňa spolupatričnosti sa bude niesť v duchu zútulnenia a revitalizácie interiérových a exteriérových priestorov vo vybraných ústavoch, upratovania sídiel pacientskych organizácií, či zveľaďovania oddychových zón nemocníc. Ako je zvykom, aktivitám pri príležitosti Dňa spolupatričnosti predchádzal prieskum medzi jednotlivými pacientskymi organizáciami a nemocnicami, s čím by potrebovali pomôcť a akým spôsobom by zamestnanci spoločnosti mohli svojimi aktivitami prispieť k spríjemneniu ich života a činnosti.

Do projektu sa zapojilo viacero pacientskych a neziskových organizácií ako napríklad Liga proti reumatizmu SR, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Združenie sclerosis multiplex Nádej, OZ Amazonky, OZ Migréna je choroba, Únia pre zdravšie srdce, Hlas nášho srdca, Združenie pacientov s hematologickými malignitami, OZ Dar života, Svetielko pomoci a Únia nevidiacich a slabozrakých v SR. Okrem pacientskych organizácií sa do plánovaných aktivít zapojí aj niekoľko zdravotníckych zariadení, a to konkrétne Národný onkologický ústav v Bratislave, Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, Národných ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Neurologická klinika Lekárskej fakulty UK a UN v Bratislave.

„Naši zamestnanci sa na Deň spolupatričnosti vždy veľmi tešia. Ľudia, ktorí zvyčajne pracujú mentálne v kancelárii a v teréne, v jeden deň v roku rýľujú, skladajú, sadia, upratujú, čistia okná, alebo pripravujú prekvapenia pre pacientov. Je zaujímavé a potešujúce vidieť naživo reakcie ľudí, pre ktorých to všetko robíme. Novartis ako organizátor Dňa spolupatričnosti v spolupráci s pacientskymi a neziskovými organizáciami pomáha vytvárať o niečo krajšie prostredie pre pacientov a sme nápomocní tam, kde je to naozaj potrebné,“ uviedla Katarína Žiaková, Patient Advocacy Manager, Novartis Slovakia s.r.o.

Zamestnanci spoločnosti Novartis okrem dobrovoľníckych aktivít tohtoročného Dňa spolupatričnosti pripravujú tiež zbierku pre malých aj veľkých pacientov. Radi by ich potešili knižkami, časopismi, hračkami, ale aj spoločenskými hrami pre deti, ktoré môžu byť užitočné nielen pri ich čakaní na vyšetrenia, ale aj pri oddychu a zvládnutí boja s chorobou.