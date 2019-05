Klaudia Fiolová

Dnes o 08:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Výborný krok! S papierovými blokmi sa od júla možno rozlúčime

Predajne môžu po novom prejsť na elektronické kasy.

Pokladničné bločky sa nedajú recyklovať — Foto: Pixabay

BRATISLAVA, 24. máj - Papierové bloky, ktoré dostávame v obchodoch môžu byť už čoskoro minulosťou. Denne skončia v koši tisícky blokov, ktoré sa nedajú recyklovať. V niektorých prípadoch je už aj teraz možné dostávať blok do mailu, napríklad pri nákupe elektroniky na internete, no pri bežnom nákupe vám predavačka vždy vytlačí doklad.

Slovensko ale konečne urobilo prvé kroky k tomu, aby sa blokov úplne zbavilo a nerecyklovateľný termopapier by tak mal byť minulosťou. Kým v súčasnosti majú predajcovia povinnosť blok vytlačiť pri každom nákupe, tak od 1. júla sa tento zaužívaný princíp má zmeniť. Uviedlo to Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na ich oficiálnej stránke. Elektronické pokladne majú nahradiť tie klasické, a tak by papierové bloky nahradili elektronickými. Zákazník si môže od kupujúceho vyžiadať ešte pred vytlačením dokladu elektronickú podobu.

„Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient (ORP a VRP) môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada ešte pred vytlačením pokladničného dokladu (elektronicky zaslať je možné len jeden originál PD),” vysvetľuje nový zákon.

Táto správa najviac poteší zástancov Zero Waste. Týmto krokom by sa mohol konečne vyriešiť problém (ne)recyklácie pokladničných blokov.