Hokejové MS v roku 2023 budú v Petrohrade, Česko usporiada MS 2024

Bratislava 24. mája (TASR) - Hokejové majstrovstvá sveta v roku 2023 sa uskutočnia v Petrohrade. Rozhodli o tom delegáti výročného Kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorý sa v závere 83. svetového šampionátu koná v Bratislave.

Petrohrad plánuje pri tejto príležitosti postaviť halu, ktorá bude najväčšou hokejovou arénou na svete. Vybudovaná by mala byť do roku 2023 a podľa organizátorov sa do nej zmestí 21.500 až 23.000 divákov. Nachádzať by sa mala v blízkosti stanice metra Park Pobedy (Park víťazstva). Podľa oficiálnej webstránky IIHF by jej súčasťou malo byť 13 priestranných šatní plus ďalšie moderné priestory pre športovcov a realizačné tímy. Druhou arénou, ktorá bude hostiť zápasy MS 2023, bude Ľadový palác. Domovský stánok hokejistov SKA Petrohrad postavili pri príležitosti MS 2000 a má kapacitu 12.300 miest.

Kongres IIHF rozhodol aj o dejiskách ďalších dvoch svetových šampionátov. MS 2024 sa budú konať v Prahe a Ostrave, MS 2025 spoločne zorganizujú Švédsko a Dánsko. Pôvodne sa všetky tieto krajiny uchádzali o právo usporiadať šampionát v roku 2023, no Kongres nakoniec akceptoval návrh, aby si jednotliví kandidáti rozdelili trio majstrovstiev sveta v rokoch 2023 až 2025, pričom prvý šampionát v poradí privíta druhé najväčšie ruské mesto.