Dojal všetkých fanúšikov Rockyho: Sylvester Stallone žije viac ako 40 rokov s korytnačkami, ktoré vlastnil vo filme

Známy herec sa pochválil fotkou na jeho Instagrame.

Sylvester si veľmi obľúbil korytnačky — Foto: Instagram/officialslystallone, YouTube

HOLLYWOOD, 26. máj - Každý pozná slávny film boxerský Rocky, ktorý je stále mimoriadne obľúbený. Práve v ňom sa objavili dve korytnačky v scéne, kde chcel Sylvester Stallone zaujať krásnu Adrian Pennino. Vo filme ich predstavil pod menom Cuff a Link. Prednedávnom sa na Instagrame slávneho herca objavil príspevok, na ktorom je Stallone s obomi zvieratami.

Zaujímavosťou je, že herec si zvieratá tak obľúbil, že si ich zobral aj na nakrúcanie najnovšieho, hoci nepriameho pokračovanie série. Pod príspevkom napísal: „Aj vo filme Creed 2 sú tu so mnou moji verní kamoši Creed a Link. Už majú neuveriteľných 44 rokov!“ Tieto ešte doposiaľ nezverejnené zábery z natáčania zazdieľaľ Sylvester so svojimi fanúšikmi.

Sylvester je verným pánom svojim domácim maznáčikom

72-ročný herec má aj ďalšiu peknú spomienku so svojim psom, ktorého tiež zapojil do nakrúcania filmu Rocky I a Rocky II. Pes menom Butkus ale nebol vždy pri hercovi. Ako napísal na Instagrame, musel ho predať, lebo nemal peniaze ani na jedlo. Po nečakanom úspechu filmu Rocky sa ale rozhodol, že psíka získa naspäť. Nový majiteľ vedel, že herec si dobre zarobil, a preto si za Butkusa vypýtal 15 000 dolárov. „Ten pes stojí za všetky peniaze.“ To sú slová, ktorými ho získal naspäť.