Futbalová Prievidza oslávi storočnicu duelom tímov Kucku a Škrtela

V tímoch dlhoročných slovenských reprezentantov nastúpia aj Dávid Hancko, Patrik Hrošovský, Igor Šemrinec, Filip Hlohovský či Andrej Pekár.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Jozef Ďurník

Prievidza 24. mája (TASR) - Juraj Kucka a Martin Škrtel budú v nedeľu 2. júna hlavnými aktérmi oslavy storočnice futbalového klubu FC Baník Prievidza. V tímoch dlhoročných slovenských reprezentantov nastúpia aj Dávid Hancko, Patrik Hrošovský, Igor Šemrinec, Filip Hlohovský či Andrej Pekár.

„Som rád, že to, čo sme plánovali zhruba trištvrte roka, sa pomaly stáva skutočnosťou. V rámci osláv storočnice sa predstavia všetci ligoví aktívni hráči, ktorí si kedysi obliekali dres Prievidze, ale aj tí, ktorí kariéru nedávno ukončili," uviedol prostredníctvom tlačovej správy prezident FC Baník Prievidza Robert Šuník.

Kucka a Škrtel budú kapitánmi mužstiev. „Účasť nám prisľúbilo aj 95 percent ďalších hráčov, ktorí ochutnali našu ligu alebo zahraničie. Ak mám povedať pár mien, sú to Hrošovský, Hancko, Oršula, Hlohovský, Šemrinec a z tých, ktorí nedávno skončili kariéru, Guľa, Poliaček, Belák, Černák, Bugár a mnoho ďalších," dodal šéf prievidzského futbalu.

Stane sa to tradíciou

Podľa Šuníka by sa podobné akcie mali stať v Prievidzi tradíciou: „Už teraz sa na to veľmi teším. Verím, že to bude niečo výnimočné aj pre priaznivcov, ktorí budú mať možnosť odfotiť sa a získať autogram od fantastických hráčov. Okrem hviezdnych futbalistov sa na trávniku predstavia aj aktívni hráči FC Baník Prievidza a MFK Handlová. Okolo roku 1912 odohrali nadšenci prievidzského futbalu vôbec prvý oficiálny zápas. Bol proti Handlovej. A práve preto bude mať tento duel po x rokoch veľkú symboliku."

Okrem Prievidze oslavuje 100 rokov aj ďalší slovenský klub Slovan Bratislava. Legendy "belasých" pricestujú do Prievidze, kde si zmerajú sily proti domácim "starým pánom".