Klaudia Fiolová

Včera o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vedecky dokázané: Dvojice, ktoré sa hádajú, žijú dlhšie. Má to však jeden háčik

Hádky ale musia byť vyrovnané a musia mať stanovené pravidlá.

Hádky môžu byť pre váš vzťah aj pozitívne. — Foto: Pexels

WASHINGTON, 24. máj - Podľa štatistík sa dvojice hádajú v priemere 19-krát za mesiac. Väčšina ľudí si ale tieto hádky vôbec neužíva, práve naopak. Nenávidia, keď sa dostanú do situácie, kde dochádza ku konfliktu. Život však prináša situácie, keď sa tomu nevyhne nikto z nás. Všetko ale má aj svoje svetlá stránky, a to aj hádky.

Hádky môžu byť aj pozitívne, ak viete ako na to

Konflikty vo vzťahu nemusia byť vždy negatívne. Niekedy to môže priniesť aj pozitívne účinky, a to aj na vaše zdravie. Možno to znie neuveriteľne, keďže väčšinou zostávajú ľudia po hádke sklamaní, smutní a rýchlejšie im bije srdce. Štúdie ale poukazujú na to, že vďaka hádkam môžete žiť dlhšie. Musí to ale mať nepísané pravidlá. Nie je predsa hádka ako hádka.

Každá z dvojíc musí byť na jednej úrovni, pretože iba vtedy to bude fungovať. Každý má predsa vlastný štýl hádky, ktorý by mal byť podľa vedcov zladený. Počas výskumu sledovali 192 manželských párov po dobu 32 rokov. Primárnym cieľom bolo zistiť, či ich správanie má vplyv aj na ich smrť. Každého zo skúmaných sa opýtali niekoľko otázok o tom, ako sa hádali a či vedeli riešiť konflikty v rodine.

Medzi odpoveďami boli vety ako „Všetko najradšej dám von zo seba, lebo inak by som sa zbláznila“ alebo „Som úplne nahnevaná, ale radšej nevypustím moje emócie“. Výsledky hovoria o tom, že štýl, akým manželia komunikovali medzi sebou počas hádky, mal vplyv na ich úmrtie. Ten z dvojice, ktorý v sebe dusil emócie, mal až o polovicu väčšie riziko skoršieho úmrtia ako ten, kto si vedel svoju zlosť vyventilovať. Najlepší spôsob na zvládnutie hádky je ten, ak obidvaja dostanú tú istú možnosť vyjadriť svoje pocity a emócie.

Musíte sa naučiť hádať sa tým správnym spôsobom Foto: YouTube

Mlčanie problém nikdy vyriešiť nepomôže

Prečo je také dôležité, aby ste vedeli prejaviť svoje emócie? Práve preto, aby ste si navzájom vedeli povedať, čo vás trápi a nenechali len jednu stranu, aby sa dostala k slovu. Takéto správanie vedie potom k dlhodobej nespokojnosti, k zvýšeniu hladiny stresového hormónu a má to aj negatívny vplyv na vaše zdravie. Koniec koncov, všetko, čo v sebe dusíte, raz vyjde na povrch. Ak ale predbežne nehovoríte svojmu partnerovi to, čo vás trápi a dusí, k ničomu sa nedopracujete.

Dvojica musí byť schopná hádať sa medzi sebou, niekedy aj vášnivo, ale obojstranne. Tým si budujete zdravie a časom nájdete aj spôsob, akým štýlom by ste sa mali hádať medzi sebou, aby došlo k spokojnosti na oboch stranách. Skúste sa nabudúce zamerať na to, akým štýlom sa hádate so svojim partnerom, či je to odlišné u vás oboch. Ak áno a vy nie ste spokojná s výsledkom, sadnite si k tomu a prediskutujte si to, keď „búrka odznie“. Možno práve to vám pomôže, aby ste sa dopracovali k dlhodobému vzťahu a spokojnému a hlavne dlhému životu.