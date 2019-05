TASR

Dnes o 16:22 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Reštaurácia a vínotéka Selaví oslavuje sviatok sv. Urbana

Pri príležitosti osláv nadchádzajúceho vinárskeho sviatku, Otvorených pivníc na sv. Urbana sa v reštaurácii a vínotéke Selaví v Bratislave uskutoční zaujímavý večer.

— Foto: Reštaurácia a vínotéka Selaví

Bratislava 23. mája (OTS) - Pri príležitosti osláv nadchádzajúceho vinárskeho sviatku, Otvorených pivníc na sv. Urbana sa v reštaurácii a vínotéke Selaví v Bratislave uskutoční zaujímavý večer, ktorý ponúkne účastníkom jedinečnú možnosť vychutnať si nielen pôžitky chutí kvalitných odrodových vín, ale aj špičkovú gastronómiu.

Pri príležitosti sviatku sv. Urbana sú počas mesiaca máj organizované viaceré vinárske podujatia späté s rôznymi degustáciami. V priestoroch reštaurácie a vínotéky Selaví odštartuje event, v rámci ktorého majú hostia možnosť ochutnať 6-chodové degustačné menu zo sezónnych surovín, ktoré pre nich pripravuje uznávaný český šéfkuchár Jirka Zajíček spoločne so svojim tímom. Každý chod bude zároveň doplnený wine pairingom z rôznych viničných odrôd. O vínne párovanie sa spoločne so šéfkuchárom postará slovenské vinárstvo ViaJur. Do tajov tohto remesla zasvätí prítomných priamo technológ Michal Rigan.

Gastronomické dobrodružstvo okorení aj Michael Szatmary, jedno z najväčších a najjagavejších mien na slovenskej stand-up comedy scéne. Počas večera predstaví svoj autorský špeciál o víne.

Vinárstvo ViaJur

Reštaurácia vínotéka Selaví sa môže pochváliť vlastným vinárstvom ViaJur, ktoré je postavené na silnom historickom odkaze rodu Pálffyovcov. „Značka ViaJur je pokračovaním historického príbehu, ktorého hlavnou súčasťou je Pálffyovský kaštieľ vo Svätom Jure. Na tomto mieste sa vinohradníci a vinári venovali výrobe už od 15. storočia, a tak pokračujeme v tradíciách, ktoré boli v minulosti v tomto smere veľmi významné,” hovorí PR špecialistka Selaví, Zuzana Antalová. Samotné vinárstvo sa nachádza v historických pivniciach Pálffyovského kaštieľa a vinohradmi vo Svätom Jure a v obci Farná.

Kto bol sv. Urban?

Sv. Urban bol pápež a mučeník. Za pápeža bol zvolený roku 222. Legenda hovorí, že sa pred prenasledovateľmi ukryl vo vinici, čo mu zachránilo život. Od tej doby je Sv. Urban patrónom vinárov, vinohradníkov, ale dokonca i debnárov. Sv. Urban zomrel mučeníckou smrťou v roku 230.

Selaví Vám sprostredkuje zážitok z každého dňa

Koncept Selaví prenesený z Tatranskej Lomnice úspešne funguje v uliciach hlavného mesta už niekoľko mesiacov. Kým pod Tatrami si návštevníci môžu vychutnať široké portfólio vín, lokálne šunky, údeniny alebo zakúpiť doplnkový tovar, bratislavské Selaví je obohatené o špičkovú gastronómiu s wine pairingom, a s výberom z viac ako 200 druhov vín. Filozofia Selaví Vás vtiahne až do 19. a začiatku 20. storočia, kedy si ľudia naplnili košíky dobrým jedlom, naložili ich do veteránov a vychutnávali si pokoj úplne iným štýlom, než je tomu dnes, v uponáhľanej dobe 21. storočia. „Aj v bratislavskom koncepte Selaví chceme návštevníkom sprostredkovať zážitok z každého dňa. Už len samotný názov zvádza k vychutnaniu si daného okamihu. Selaví (C´est la vie) totiž v preklade znamená – To je život. V pohodovej atmosfére si môžete dopriať skvelé vína zo špičkových, rodinných a butikových vinárstiev zo Slovenska, Moravy a regiónu bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Či už v Tatranskej Lomnici alebo v Bratislave, prostredie Selaví vždy dotvára veterán z prvorepublikovej doby, ako kedysi, keď ľudia vyrazili so svojim veteránom na piknik, užiť si život a zabudnúť na všetky starosti,“ vysvetľuje PR špecialistka Selaví Zuzana Antalová. Návštevníci majú v Selaví jednoducho možnosť zažiť znamenité zážitky, špičkovú kuchyňu, skvelé vína, uznávaných umelcov, hudobníkov či divadelníkov, predstavenia vinárov, ktorí svojím talentom vedia pravidelne všetkých nadchnúť.