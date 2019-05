TASR

Hyballa bude aj v novej sezóne trénerom DAC Dunajská Streda

Nemecký kouč v tejto sezóne priviedol DAC k historickému druhému miestu v najvyššej slovenskej súťaži.

Na archívnej snímke Peter Hyballa. — Foto: TASR - Dušan Hein

Dunajská Streda 23. mája (TASR) - Peter Hyballa bude aj v novej sezóne trénerom futbalistov DAC Dunajská Streda. V rozhovore pre oficiálnu webovú stránku fortunaligového klubu to potvrdil športový riaditeľ Jan Van Daele. Nemecký kouč v tejto sezóne priviedol DAC k historickému druhému miestu v najvyššej slovenskej súťaži. O služby Hyballu sa zaujímal klub holandskej Eredivisie De Graafschap.

"Trénerskú otázku sme už uzavreli k spokojnosti všetkých strán. Zhruba pred mesiacom sme mali hodnotiaci rozhovor s trénerom. Jeho štýl sa nezmenil a to je dôvod, prečo si navzájom rozumieme a prečo chceme pokračovať v spolupráci. Zároveň stále cítime energiu potrebnú k pokračovaniu. Toto bol prvý dôvod, prečo sme sa rozhodli pokračovať a prečo sme boli s naším rozhodnutím spokojní. Cítime, že to je spôsob, ako sa posúvať ďalej. Náš cieľ je byť opäť lepší ako v tejto sezóne. Končíme historický rok a myslím si, že za posledné 3-4 roky sme dokázali byť vždy lepší a lepší. Vďaka za to parí majiteľovi Oszkárovi Világimu," uviedol Van Daele.

DAC chce v lete popracovať na posilnení kádra, v novej sezóne má vysoké ambície. "Nehovorím, že Slovan Bratislava nebude mať proti nám šancu, veď má v kádri naozaj výborných futbalistov. Musíme však urobiť všetko, čo je v našich silách, a možno tých pár percent bude stačiť k tomu, aby sme ich zdolali raz, dvakrát či dokonca trikrát za sezónu. Vo futbale nikdy nevieš. Čo sa týka ponúk pre trénera a jeho štáb, každý zostáva v klube: Peter Hyballa ako šéftréner, Maik Drzensla ako videoanalytik a asistent, Admir Kozlić ako asistent, Laura Stosno-Krohn ako kondičná trénerka a Martin Raška ako tréner brankárov," dodal Van Daele.