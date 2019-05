Stop cirkusom so zvieratami: U nás ich nechceme, rozhodli sa v ďalšom slovenskom meste

Pavol Hirka

Úprava všeobecne záväzného nariadenia cirkusy nepotešila.

PRIEVIDZA 23. mája – O tom, že cirkusy na mestských pozemkoch byť už nemôžu, rozhodli prievidzskí poslanci na rokovaní, ktoré prebehlo minulý pondelok.

Ako uviedlo mesto, nastupuje tak vraj celosvetovom, resp. celoeurópskom trende obmedzovania týrania zvierat. „Mesto môže regulovať využívanie svojho územia, a to prenájmom, respektíve záberom verejného priestranstva," tvrdí vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.

Pripomína však, že v zmysle zákona mesto nemá kompetenciu zakázať cirkusové vystúpenia ako také. Ak sa niekto preto rozhodne prenajať cirkusom súkromnú plochu, Prievidza s tým nič urobiť nemôže, keďže limitovať sa to dá iba zákonom.

Ochránari sa tešia, cirkusanti protestujú

Krok poslancov kvituje aj Sloboda zvierat. „Vítame iniciatívy miest a obcí a vyzývame ďalšie samosprávy, aby sa pridali a túto nehumánnu prežitú zábavu nepodporovali,“ uviedla podľa My Horná Nitra SME koordinátorka kampane Cirkus bez zvierat zo Slobody zvierat Silvia Čaňová.

Cirkusanti z rozhodnutia nadšení nie sú. Tvrdia, že je to politika a že by poslanci mali riešiť skutočne dôležité veci. „Cirkusy sa vždy postarali o seba sami. Naše zvieratá sú naše deti, náš majetok a náš celý život," reagovala pre TASR majiteľka cirkusu Metropol Stanislava Šimková.

Dodala, že tamojší mestský úrad nemá právo riešiť ako cirkusy, tak ani zvieratá v nich. Myslí si, že keďže Slováci nemajú žiaden cirkus, právo riešiť ich má iba Česko, odkiaľ pochádzajú. Podľa Šimkovej vraj ide o dobu plnú lží a osočovania, ktorú cirkusy prežijú aj tak.

Vzbura proti cirkusom so zvieratami

Nie je to prvý negatívny postoj voči cirkusom na Slovensku. V marci sa primátor Pezinka Igor Hianik rozhodol, že český cirkus do mesta nepustí. Primátor vtedy na Facebook napísal: „To, že prišla žiadosť, vcelku narýchlo, to by sme ešte vedeli zmenežovať. Ale dali sme si podmienku, že v poriadku, keď nebudú súčasťou cirkusu zvieratá. Keďže táto podmienka nebola splnená. Žiadosť bola odmietnutá.“

Cirkusy obmedzilo už niekoľko krajín. Napríklad v Grécku od roku 2012 v cirkusoch nesmú vystupovať žiadne zvieratá, žiadne kone, slony, tigre či opice. Poľsko, Nórsko a Švédsko zas istými obmedzeniami zasahujú do cirkusov. V jedenástke ďalších európskych štátov ako napríklad Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Cyprus, Malta a štáty Beneluxu zas platí úplný zákaz vystupovania všetkých divožijúcich druhov zvierat.

Existujú ale aj iné riešenia. Nemecký cirkus Roncalli vo svojich vystúpeniach používa hologramy zvierat a je mimoriadne úspešný. Cirkus pritom v minulosti vlastnil a využíval zvieratá na rôzne čísla, dnes však svoj program zmenil na poetické a akrobatické vystúpenia, ktoré dopĺňajú už spomínané hologramy.