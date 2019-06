Až 47 % mladých ľudí si vôbec nesporí. Toto je najjednoduchší spôsob, ako začať

Klaudia Fiolová

Mladí ľudia si takmer vôbec nesporia do budúcnosti. A ak aj áno, väčšinou to robia zle. Odkladanie si na konci mesiaca z toho, čo zostane, totiž nie je dobrý spôsob efektívneho šetrenia si.

BRATISLAVA 20. júna - Mladí ľudia v dnešnej dobe ako stále menej a menej rozmýšľajú o svojej budúcnosti. Po nástupe do prvého zamestnania si nevytvárajú žiadne finančné rezervy a neodkladajú si peniaze a to ani, ako sa hovorí, na horšie časy. Z výplaty si chcú dopriať čo najviac a mnohokrát si užívajú vysoký štandard, ktorí by si možno ani nemali dovoliť. Trend odkladania peňazí na vlastné bývanie ustupuje, vybudovanie dobrých finančných návykov sa u mladých nevytvára. Mnoho ľudí si myslí, že finančnú rezervu im stačí vytvoriť až neskôr alebo, že si odložia len to, čo im na konci mesiaca zostane.

Veľa mladých ľudí rieši svoje prvé bývanie formou podnájmu. Len čo si nájdu prvé zamestnanie mimo ich rodného mesta, je to pre mnohých z nich jediné možné riešenie. „Pre mňa osobne nepripadalo do úvahy iné riešenie, ako nájsť si podnájom. Vlastný byt si nemôžem v dnešnej situácii na finančnom trhu dovoliť. Banky už neprefinancujú celú kúpnu cenu nehnuteľnosti a vlastné zdroje som si nemala kedy vytvoriť,“ povedala pre Dobré noviny 27-ročná Renáta z Trnavy o jej situácii s bývaním.

Od roku 2010 sa ceny, podľa štatistík portálu Nehnuteľnosti.sk, najviac zvýšili v mestách Nitra, Trnava a Žilina. Nájmy tu rástli o 36 až 48 %. V Bratislave predstavuje nárast nájmu 12 %. Podľa odhadov sa v hlavnom meste najviac kupujú byty ako investícia, a preto menšia časť ostáva na reálne bývanie. Ponuka prenájmov je preto väčšia ako v iných regiónoch.

Až 47 % mladých ľudí nesporí vôbec

Ak nastanú nečakané finančné výdavky, je potrebné, aby človek mal kam siahnuť a nemusel si hneď brať nejaký úverový produkt. Rezerva slúži aj na nepredvídateľné udalosti ako strata zamestnania, a mimoriadne výdavky. „Sporiť je vhodné začať čo najskôr. Pretože tým najdôležitejším faktorom pri sporení je čas. Pri dlhodobých sporiacich programoch hrá v prospech klienta nielen suma, ktorú si klient vkladá sám, ale aj zhodnotenie vložených prostriedkov. Ak ide o dlhodobé sporenie, hovoríme o úrokoch z úrokov, ktoré môže skutočne znamenať zaujímavé zhodnotenie,“ radí odborník Maroš Ovčarik z Finančného Kompasu. Podľa jeho slov by ľudia nemali čakať na to, koľko im na konci mesiaca zostane na sporenie, ale nastaviť si trvalý príkaz, aby finančné prostriedky pravidelne odchádzali z účtu v rámci ostatných mesačných výdavkov. Tak si aj mladí ľudia vytvoria dlhodobé a efektívne sporiace návyky. V prvom rade si musí človek odpovedať na otázku, ako dlho plánuje sporiť. „Ak je doba dlhšia ako 5 rokov, určite stojí za úvahu zvoliť namiesto sporenia vhodný program pravidelného investovania,“ dodáva Maroš Ovčarik.

Dnes to však v praxi vyzerá tak, že mladí ľudia skôr investujú do splácania úverov ako do budovania zadných dvierok. Ukázal to aj prieskum agentúry Go4insight pre Prvú stavebnú sporiteľňu na vzorke 1 200 respondentov. Trend sporenia je jednoznačný. „Až 42 percent opýtaných uviedlo, že si nesporí vôbec. V kategórii mladých ľudí vo veku od 18 do 29 rokov toto číslo dokonca ešte stúpa a dosahuje až 47 percent. Počet ľudí, ktorí si nesporia vôbec, rastie kontinuálne už od roku 2014,“ hovorí Rastislav Kočan, managing partner Go4insight. Ľudia v mladom veku si skôr užívajú, ako by mysleli na zabezpečenie svojej budúcnosti a na starostlivosť o rodinu.

"V praxi sa stretávame s tým, že väčšina mladých ľudí si uvedomuje, že si musia časť zo zarobených peňazí odkladať. Bežne sa však stretávame s tým, že väčšina týchto peňazí leží na bankových vkladoch, alebo doma v šuflíku. Problém je, že tieto úspory vôbec nezarábajú a sú veľmi ľahko dostupné, a preto väčšinou dlho nevydržia. Tento spôsob odkladania volia mladí ľudia zväčša preto, že nie sú dostatočne informovaní o tom, aké možnosti ponúka finančný trh na Slovensku. Zmenu spravia vtedy, keď si nechajú spraviť nezávislé porovnanie a zistia, že existuje množstvo kvalitných produktov, ktoré kombinujú dostupnosť peňazí so zaujímavým výnosom,“ vyjadril sa Ondrej Broska z finančnej inštitúcie Tower Finance.

Najčastejšie si sporíme na bývanie

Prieskumy poukazujú na fakt, že najviac sa sporí pre prípad núdze a na bývanie. Priemerná výška úspor má u mladých trend znižovania, kým u starších ľudí sa to zvyšuje. Tí si viac uvedomujú, že vytvorenie finančnej rezervy je potrebné v každom prípade. Stavebné sporenie už vyše dvoch desaťročí umožňuje ľuďom pripravovať si práve financie na bývanie. A v dnešných časoch plní svoju úlohu oveľa intenzívnejšie. Dokazujú to aj výsledky z prvých troch mesiacov roka 2019. „Hoci nastali od začiatku tohto roka legislatívne zmeny v stavebnom sporení, ľudia prejavili vyšší záujem o nové zmluvy. Za prvý kvartál sme ich uzatvorili o vyše 11 percent viac ako vlani,“ hovorí Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne. Dôvodov nárastu je podľa neho niekoľko. „Za primárny možno považovať sprísnené podmienky na trhu s úvermi na bývanie. Ďalším je aj zaujímavý úrokový bonus, teda percentá navyše pre klienta - prvom roku sporenia 7,5 percenta, v druhom 4 percentá a v treťom roku 1 percento,“ dodal.

Bez vlastných zdrojov si mladí ľudia nikdy nekúpia vlastné bývanie

Mládež žije čoraz dlhšie s rodičmi v jednej domácnosti. Na jednej strane ide o veľmi pohodlné riešenie, kedy mladí ľudia majú všetko pod jednou strechou, na druhej strane je to z dôvodu, že si nevedia vytvoriť financie na vlastné bývanie. Na Slovensku je taktiež málo nájomných a štartovacích bytov pre mladých ľudí oproti iným európskym krajinám. Bez vlastných zdrojov sa v dnešnej dobe nedá dostať k vlastnému bývaniu. Kým v minulosti banky dávali 100 % hypotéku, teda prefinancovali celú sumu nehnuteľnosti, situácia na trhu sa zmenila. Národná banka sprísnila pravidlá týkajúce sa poskytovania úverov. Od júla 2019 budú poskytovať banky už len 80 až 90-percentný hypotekárny úver, čo znamená, že človek musí mať vytvorenú minimálne 10-percentnú finančnú rezervu, aby si mohol dovoliť riešiť vlastné bývanie.

Súčasný trh s bývaním nie je pre mladých ľudí príliš priaznivý a dopyt navyše výrazne prevyšuje ponuku. V počte bytov Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami Európy. Máme približne 326 bytov na tisíc obyvateľov a sme na tom horšie ako naši najbližší susedia Poľsko či Maďarsko.

Hoci to môže mladému človeku prísť akokoľvek vzdialené, už odkedy začne naozaj pracovať, mal by myslieť aj na dôchodok. A sporiť, hoc v malej sume, výhradne pravidelne a dlhodobo aj na tento účel. Pri súčasnom nastavení dôchodkového systému v krajine bude dôležitosť súkromných úspor v starobe iba stúpať.