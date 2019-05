TASR

Dnes o 13:59 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Tesco na Slovensku už dosiahlo jeden z cieľov udržateľného rozvoja OSN

Maloobchodný reťazec vydal správu o potravinovom odpade za finančný rok 2018/19.

Tesco na Slovensku už dosiahlo jeden z cieľov udržateľného rozvoja OSN — Foto: TESCO STORES SR

Bratislava 23. mája (OTS) - Nie je správne plytvať potravinami vo svete, kde viac ako 800 miliónov ľudí hladuje. Tesco si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu potravinami, a preto začalo merať potravinový odpad vo svojich prevádzkach a transparentne zverejňovať tieto údaje. Ako prvý (a zatiaľ stále jediný) maloobchodník na Slovensku Tesco zverejnilo svoje dáta o potravinovom odpade už v roku 2017. Keďže odvtedy pravidelne meriame množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach, v Tescu na Slovensku môžeme s hrdosťou povedať, že sme už dosiahli cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu. A to len za dva roky! Za toto krátke obdobie Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich prevádzkach o úžasných 52 %.

Redukcia potravinového odpadu má veľký význam nielen pre biznis alebo pre charity, ale aj v globálnom kontexte. Z pohľadu životného prostredia sú potravinové straty a potravinový odpad zodpovedné za približne 8 % emisií skleníkových plynov. Ak by potravinové straty boli krajinou, predstavovali by tretí najväčší zdroj emisií po Číne a USA. Preto je jedným z cieľov udržateľného rozvoja OSN znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu. Tesco, ako jeden z najväčších maloobchodných predajcov na svete, si uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu potravinami, a preto aktívne prispieva k naplneniu tohto cieľa.

V Tescu veríme, že to, čo vieme zmerať, vieme aj lepšie manažovať. Správa s údajmi o potravinovom odpade poskytuje presný obraz o množstve potravinových prebytkov a odpade v našich prevádzkach. Vďaka tomu Tesco prijíma účinné opatrenia na minimalizáciu množstva odpadu vrátane zvýšenia množstva darovaných potravín.

„Znížiť množstvo potravinového odpadu je globálnou výzvou, obzvlášť vo svete, v ktorom jeden z deviatich ľudí ide spať hladný a kde tretina svetovej produkcie jedla skončí ako odpad. Zverejňovať dáta o množstve potravinového odpadu je preto kľúčové smerom k naplneniu cieľa OSN znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu do roku 2030. Dosiahnuť tento cieľ 11 rokov pred termínom, ktorý stanovila OSN, je unikátom aj vo svete. Som veľmi hrdý na prácu všetkých kolegov, ktorí prispeli k zníženiu množstva potravinového odpadu o 52 %. Veľký podiel na tomto skvelom výsledku majú aj zástupcovia dobročinných organizácií a Potravinovej banky Slovenska, ktorí robia úžasnú prácu a distribúciou potravín pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú,“ povedal Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku a dodal: ,,Naše výsledky sú povzbudzujúce, ale ešte stále je čo robiť. Nepoľavíme v boji proti plytvaniu potravinami iba preto, že sa nám už podarilo dosiahnuť cieľ OSN. Ďalej budeme tvrdo pracovať na tom, aby dobré potraviny neskončili ako odpad. Vyzývame aj ostatných maloobchodníkov a spoločnosti pôsobiace v potravinovom priemysle, aby sa k nám pridali v meraní a zverejňovaní svojich údajov o potravinovom odpade.“

Vo finančnom roku 2018/19 Tesco Slovensko predalo 559 464 ton potravín, pričom sa vygenerovalo 8 614 ton potravín, ktoré sa nepredali zákazníkom. V tomto objeme sú započítané potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, na krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny nevhodné na ďalšiu konzumáciu, a teda potraviny zlikvidované ako odpad. Vlani Tesco darovalo 1 792 ton potravín Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. Je to nárast o 211 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho spoločnosť darovala 2 043 ton potravín ako krmivo pre zvieratá.

Cieľom Tesca je, aby do roku 2020 všetky predajne spoločnosti na Slovensku darovali potraviny Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. V súčasnosti je zapojených do darovania potravín 132 obchodov. „Za tie roky, ktoré spolupracujeme s Tescom, vidím ich nadšenie a obetavosť, ochotu pomôcť tým, ktorí to potrebujú, a, samozrejme, ich silné odhodlanie znížiť množstvo potravinového odpadu. Ich úsilie pomáha ľuďom v núdzi, zároveň však predstavuje nádej na lepšiu budúcnosť pre naše životné prostredie,“ povedal Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska.

Celú správu nájdete na internetovej stránke Tesca. Transparentnosť je kľúčom v boji proti plytvaniu potravinami. V Tescu veríme, že pravidelným zverejňovaním údajov o potravinovom odpade počas troch rokov inšpirujeme aj ďalších maloobchodníkov a iných podnikateľov v potravinárskom priemysle (napr. výrobcov, distribútorov alebo reštaurácie), aby nás nasledovali a zverejnili údaje o množstve potravinového odpadu v ich prevádzkach.