Dominika Dobrocká

Dnes o 18:19 Prvý tanec poľských novomanželov je absolútnym hitom. Legendárnu choreografiu zvládli bezchybne!

Keď prvý svadobný tanec, tak dokonalý.

— Foto: reprofoto Youtube

KRAKOV 25. mája - Prvý svadobný tanec, moment z ktorého má väčšina ženíchov a neviest stres. Ten, kto to zažil rozumie. Ten, kto to má pred sebou, pochopí. Má to však svoje čaro. Svoj prvý tanec si dokonale nacvičil aj poľský pár Ada a Mateusz. Ich prvý spoločný tanec nebol totiž bežný. Oni sa postavili obrovskej výzve a pred zrakmi svadobčanov si zatancovali choreografiu zo známeho filmu Hriešny tanec. Áno, áno, presne tú, ktorá je známa legendárnou zdvíhačkou, ktorú samozrejme ani šťastní mladomanželia neopomenuli. Tento moment na videu je nielen úsmevný ale dokáže aj dojať.