Dokonalé play off Interu s majstrovskou bodkou na záver

Žlto-čierni dokráčali k piatemu majstrovskému titulu suverénne, vo vyraďovacej časti iba v jedinom prípade nezvíťazili o viac ako desať bodov.

Hráč Prievidze Miloš Pajovič (vľavo) a hráč Interu Lee Skinner v 2. zápase finále play off SBL BC Prievidza - BK Inter Bratislava, 15. mája 2019 v Prievidzi. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prievidza 23. mája (TASR) – Dvadsaťštyri víťazstiev za sebou, jedenásť triumfov v play off. V mnohých ohľadoch to bola pre basketbalistov Interu Bratislava výnimočná sezóna, ktorá bola vyšperkovaná ziskom trofeje pre víťaza Slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2018/2019.

„Žlto-čierni" dokráčali k piatemu majstrovskému titulu suverénne, vo vyraďovacej časti iba v jedinom prípade nezvíťazili o viac ako desať bodov. Najskôr sfúkli Spišskú Novú Ves, potom Svit a vo finále Prievidzu. „Bola to veľká dominancia, mali sme veľkú chuť. Pracovali sme výborne, boli sme výborne fyzicky pripravení a povedal by som aj takticky. Myslím si, že sme si začali užívať to, čo robíme, v správnom momente. V play off sa to všetko správne dalo dokopy a cítili sme, že rastieme ako klub a družstvo," povedal tréner Aramis Naglič pre TASR.

Kouč bratislavského tímu prišiel opäť po šiestich rokoch k titulu v duchu hesla „Prišiel, videl, zvíťazil." Aj v sezóne 2012/2013 prišiel Naglič na Pasienky počas rozbehnutej sezóny a bol z toho majstrovský titul, prvý po reštarte slávnej basketbalovej značky: „Bolo to dobré, ale teraz to bolo ešte lepšie, pretože sme neprehrali ani jeden zápas. Najlepšie by bolo ísť teraz na šesť rokov preč a potom sa vrátiť ako legenda. Nič by sa nepokazilo (úsmev)."

Mužstvo z hlavného mesta dominovalo už v základnej časti, ktorú suverénne vyhralo. Na Slovenský pohár sa síce v domácom prostredí nedosiahlo, ale zato si napravilo chuť historickou jazdou za titulom. Ak sa neráta "dohrané" finále za okrúhlym stolom v sezóne 2013/2014, nikdy v ére samostatnosti sa nestalo, aby niekto pri trojkolovom systéme play off skončil s bilanciou 11 výhier a 0 prehier.

Pri všetkých podstatných úspechoch Interu je od reštartu čiernohorský rozohrávač Goran Bulatovič: „Je to môj štvrtý titul, ale podľa mňa je každý iný. Budem potrebovať niekoľko dní, aby som si to uvedomil a užil si to. Možno to vyzeralo ľahko, ale vôbec to nebolo tak. Mali sme cez sezónu starosti a zranenia, zmenili sme trénera. Na konci to dobre dopadlo. Rozhodlo to, že sme dobre pracovali, trénovali sme, mali sme nasadenie. Zaslúžili sme si tento titul."

Okrem písania historických štatistík sa vo víťaznom tíme nachádzal aj najužitočnejší hráč play off. Ocenenie Peak MVP play off SBL získal Američan Arik Smith. Dvadsaťpäťročný rozohrávač bol vo finále kľúčový, v zlomových okamihoch zobral na seba zodpovednosť a svojou produkciou doviedol tím k výhre: „Je to skvelý pocit. Som nesmierne rád, že som hral najmä v prospech mojich spoluhráčov. Vo finále mi dôverovali a motivovali ma, aby som hral moju hru a zostal v útočnom režime. To som sa snažil robiť."