Včera o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Terézia oživila legendárne muránske buchty. Z Muránskej planiny ich teraz chce priviezť až do Bratislavy

Legendárne buchty - Zbojská sú špecifické jemným, nadýchaným, a zároveň chrumkavým cestom, ale aj veľkosťou a rôznymi príchuťami.

— Foto: Archív Terézie Falťanovej

BRATISLAVA 23. mája - Terézia Falťanová je mladá folkloristka s nadšením pre oživovanie tradícií. Pečenie jej bolo blízke od detstva. Vychýrené buchty, ktoré pozná z penziónu Koruna z Muráňa, milovala. Jej srdcovkou boli čučoriedkové. Ani vo sne by jej však nenapadlo, že ich jedného dňa bude piecť pre zákazníkov.

Buchty si prešli rušným obdobím

S výrobou buchiet v penzióne po istom čase prestali. „Jedného dňa prišiel k nám domov na návštevu pán Ďurej, majiteľ spomínaného penziónu. Nahovárala som ho, aby v činnosti pokračoval, z rôznych dôvodov však nechcel. Navrhla som mu, že ja by som sa na to dala, ale na druhej strane Muránskej planiny, v sedle Zbojská,“ prezradila s tým, že po pár mesiacoch s jej návrhom súhlasil a začiatkom roka 2017 ich začala ako jediná piecť.

Muránske buchty si však prešli aj rušným obdobím. Obec Muráň začala piecť buchty koncom roka 2017 a registrovali si ochrannú známku kombinovanú. „Zažalovali ma, že siaham na ich práva ochrannej známky a vyhrali. Pre mňa je už táto kapitola uzavretá, veľa som sa vďaka tejto afére naučila a teraz sústreďujem všetku energiu, čas a financie na Legendárne buchty – Zbojská,“ dodala.

Jedinečná receptúra

Legendárne buchty sú jedinečné. Sú špecifické jemným, nadýchaným, a zároveň chrumkavým cestom. „Spôsob prípravy je náročný, trvá minimálne štyri hodiny, niekoľkokrát je cesto spracované a prekladané,“ uviedla.

Zaujímavé sú aj veľkosťou aj plnkami. Okrem pôvodnej plnky, slivkového lekváru, ktorá je najstaršia, plnia buchty aj ďalšími, a to čučoriedkovou, tvarohovou, makovou a orechovou náplňou. „Vzhľadom na to, že zákazníci sú čím ďalej tým náročnejší, zaradili sme do ponuky aj iné plnky, ako napríklad jahodové, marhuľové, čokoládové, vanilkové, ríbezľové, malinové, višňové či jablkové,“ objasnila a doplnila, že v ponuke majú aj škvarkovo – slivkové, ale aj slané, a to škvarkovo-bryndzové, škvarkovo-kapustové či s medvedím cesnakom a ovčím syrom.

Plánujú prísť aj do Bratislavy

Kamennú prevádzku plánujú otvoriť aj v Bratislave. Inšpirovali ich zákazníci. „Momentánne je to dosť komplikované, pretože už dve miesta, ktoré boli potenciálne dostupné, nám padli. Momentálne sme v štádiu, že hľadáme vhodné priestory, keďže nám dva nevyšli,“ skonštatovala s tým, že v hlavnom meste sa ukážu 13. -14. júna s buchtomobilom a verí, že sa im stálu prevádzku podarí otvoriť v priebehu tohto roka.

Mladá folkloristka je presvedčená, že buchty nemôžu ostať len na planine. „Ide o skvelú receptúru našich starých mám, ktorá nemá obdoby. Na druhej strane, nerada stagnujem a chcem sa posúvať vpred, pretože mám rada výzvy a stereotyp ma ubíja. Držím sa hesla – Kedy, ak nie teraz a kto, ak nie my? Ďalším heslom je – Oči sa boja, ruky urobia,“ uzavrela Terézia Falťanová.