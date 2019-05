Pavol Hirka

Dnes o 14:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Starší pár zavolal políciu s prosbou o pomoc. Tí urobili oveľa viac a chváli ich za to celý svet

Niekoľko amerických strážcov zákona sa nebálo ísť nad rámec svojich povinností a vyslúžili si obdiv.

Pomáhajúci policajti — Foto: Facebook/Sunnyvale Department of Public Safety

SUNNYVALE 23. mája - Všetko sa to pritom začalo obyčajne. Policajti reagovali na žiadosť o pomoc staršieho páru v mestečku Sunnyvale. Po tom, čo poskytli ošetrenie, zistili, že rampa pre invalidné vozíky, ktorú mali pred domom, bola v katastrofálnom stave. Pár, žiaľ, nebol fyzický schopný a ani nemal dostatok peňazí, aby niekomu zaplatil za opravu.

Policajti sa preto rozhodli vziať situáciu do vlastných rúk. Zohnali materiál a vrátili sa späť, aby rampu opravili. Vzali do rúk motorovú pílu, kladivá, klince a drevo a pustili sa do práce. Netrvalo dlho a podarilo sa im skonštruovať praktickú drevenú rampu.

O žiadnu medializáciu nežiadali, no ich oddelenie sa rozhodlo, že ich dobrý skutok si zaslúži uznanie. „Dôstojníci naprieč celou Amerikou každý deň ovplyvňujú životy druhých bez povšimnutia. Všetkým, ktorí idú nad rámec svojich povinností, ďakujeme," uviedlo na Facebooku k videu, ktoré nakrútil jeden z dôstojníkov.