Vedci prišli s riešením, ako dieťa presvedčiť na zdravé jedlo. Je to až banálne jednoduché

LONDÝN, 26. mája - Mnohí rodičia majú problém s tým, že deti nevedia prehovoriť na zdravé jedlo. Hoci im zeleninu a ovocie na tanieri perfektne naaranžujú, ich potomkovia sa toho ani nedotknú. Najradšej by totiž jedli iba sladkosti. To, že sú vaše ratolesti v rannom veku vyberavé, je úplne v poriadku. Existuje ale spôsob, vďaka ktorému rodičia uspejú so zdravým jedlom aj u detí.

Spoločné stravovanie by malo patriť ku každej rodine, ak to nie je obed, tak aspoň spoločná večera. Ak si zachováte tieto pozitívne návyky, utužujete nielen vašu rodinu, ale vytvárate dobrú atmosféru aj pre vašich potomkov. Niekedy sa ale tieto pekné momenty menia na bojové pole, keďže nie každé naservírované jedlo sa stretáva s pozitívnou reakciou u každého člena rodiny. V Spojenom kráľovstve uskutočnili výskum, ktorý vysvetľuje správanie detí pri stravovaní.

Výsledky vedecko-výskumného centra Aston Reseach Centre for Child Health, ktoré boli zverejnené na portáli Irish Health, tvrdia nasledovné: „Deti v rannom veku prichádzajú do styku s potravinami, ktoré nikdy predtým nevideli a neochutnali. Je preto úplne prirodzené, že majú odmietavý postoj voči novým veciam. Týka sa to ale najmä zeleniny. Väčšina rodičov preto prispôsobuje svoj jedálniček práve deťom, ktoré určujú, čo chcú a nechcú jesť. Rodiny potrebujú vedecké dôkazy na to, aby presvedčili svoje deti aj na zdravé jedlá, ako je ovocie a zelenina,“ tvrdí Claire Farrowová z výskumného centra.

Tieto zvyky zmenia detské stravovanie

Tieto jednoduché triky by vaše dieťa mali presvedčiť, aby ochutnalo aj zdravé potraviny. Experimentu sa zúčastnilo 115 detí vo veku od 2 do 4 rokov. Rozdelené boli do štyroch rôznych skupín, kde im po dobu dvoch týždňov podávali rovnakú zeleninu. V každej skupine boli aplikované iné taktiky, aby dieťa danú potravinu zjedlo. V jednej skupine jedlo iba opakovane ponúkali, v druhej skupine robili to isté a zároveň jedlo pred deťmi aj skonzumovali. V poslednej skupine k tomu navyše pridali pochvalu, ak dieťa jedlo ochutnalo tiež.

Deti jedli v domácom prostredí a výskumníci merali množstvo skonzumovaného jedla. Vedci prišli k záveru, že deti zjedli najviac zeleniny v skupine, kde rodičia opakovane ponúkali zeleninu svojim deťom, sami si na nej pochutnali a následne ich aj pochválili, keď to zjedli. Ratolesti si potom na konci výskumu zeleninu naozaj obľúbili.

Dôležitá je vytrvalosť rodičov

Možno vám to bude trvať dlhšie, kým sa dieťa nastaví na tieto stravovacie návyky, ale musíte s nimi mať trpezlivosť. Ponúkajte preto jedlo opakovane a naservírujte im to minimálne 14 dní za sebou. Tú istú zeleninu či ovocie na vždy majte na tanieri aj vy, pri každom to aj zjedzte a pred deťmi zároveň pochváľte skvelú chuť. Nezabúdajte ani na pochvalu. Hoci ochutnajú len maličký kúsok, pochváľte ich za to. Aj malý krôčik sa predsa počíta a je to cesta k úspechu.