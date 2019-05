Kristián Plaštiak

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Manželia kvôli dcérke schudli viac ako 100 kíl. Dnes by ste ich už nespoznali

Ich motiváciou bola ich spoločná dcérka.

— Foto: reprofoto Daily Mail

RALEIGH 24. mája - Neuveriteľná premena, ktorej príbeh skutočne stojí za to. Manželský pár schudol dokopy 108 kilogramov. Všetko sa začalo ešte v roku 2014, keď po prepuknutí zdravotných komplikácii doktori Marie oznámili, že sa nedožije 30-ky, ak radikálne nezmení svoje stravovanie.

Život sa im otočil o 180 stupňov

Corey a Marie Martinovci spolu majú dvojročnú dcérku Avalee, aj ona bola dôvodom a zároveň motiváciou pre chudnutie. Pred ním boli hlavnými zložkami ich stravovacieho lístka rôzne vyprážané jedlá z rýchleho občerstvenia, burgre, hranolky a pizza. Odhadujú, že ich denný kalorický príjem bol medzi tromi či štyrmi tisíckami kalórií.

Corey a Marie ako (ne)šťastný Foto: reprofoto Daily Mail

Aký bol ich jedálniček?

Ako to môžete nájsť vo väčšine návodov na chudnutie, základom je strava. Manželský pár Martinovcov vymeniť nezdravé jedlá za zdravé. Raňajky tvorili ovsené vločky, cereálie, o hodinu nato skonzumovali ovocný nápoj smoothie s gréckym jogurtom. Na obed mali malý šalát s vajciami a kuraťom, o ďalšiu hodinu nato zjedli zeleninu s omáčkou. Večeru predstavovali sušienky s kúskami čokolády, známe ako cookies, alebo čokoládové brownies.

Ich premena je k neuvereniu Foto: reprofoto Daily Mail

Sympatický pár v rozhovore pre Daily Mail prezradil, že hoci bol ich sexuálny život vždy úžasný, teraz nemá limity. „Corey mal problémy s nadváhou väčšinu života. U mňa to začalo počas vysokej školy. Ani jeden zn ás nebol spokojný so svojím telom. Mali sme zlé stravovacie návyky a jedli sme, aby sme sa zahnali stres. Neznášala som nakupovanie nového oblečenia a Corey by sa na pláž nikdy nevybral bez trička. Nemali sme energiu na nič.“

Vtedy doktori Marie varovali, povedali jej, že ak nezmení svoj životný štýl, nemusela by sa dožiť 30-ky. To bolo, našťastie, dostatočnou hrozbou, ktorá Marie prinútila začať chudnúť.

Prvá s chudnutím začala Marie a Corey sa onedlho pridal. Spolu sa im podarilo schudnúť neuveriteľných 108 kilogramov. Marie schudla zo 121 na 61 kilogramov, čo je polovica jej pôvodnej váhy! Coreymu sa podarilo „zhodiť“ 45 kilogramov. Pár je spolu šťastný ako ešte nikdy nebol, podporujú jeden druhého a tešia sa, že tu budú pre svoju dcérku ešte dlhý čas.