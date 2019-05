Klaudia Fiolová

Dnes o 10:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Práve otvorili najmenší McDonald's na svete. Nie je ale určený pre ľudí

Tento výtvor má dôležitú úlohu pri záchrane populácie včiel.

McDonald´s pre včely vznikol vo Švédsku — Foto: YouTube

ŠTOKHOLM, 23. máj - Populácia včiel sa zmenšuje. Pre ľudstvo je to veľmi závažná skutočnosť, pretože práve včely opeľujú až 70 % plodín. Veľa ľudí sa snaží na tento stav poukázať a preto aj Švédi vymysleli spôsob, ako prilákať pozornosť verejnosti. Kto iný by sa hodil na takúto spoluprácu ako najobľúbenejší a najväčší fast food na svete, McDonald's? Práve tento reťazec otvoril historicky prvú prevádzku len pre včely s názvom McHive (v preklade McÚľ). Tento výtvor sa nielenže dokonale podobá na reálne rýchloobčerstvenie, ale je to zároveň aj funkčný úľ pre včielky. Keď sa lepšie pozriete, nájdete v ňom stoličky, obsluhovací pult, McDrive a nemôže chýbať ani svetoznáme logo značky.

Úľ McDonald's ako pilotný projekt pre záchranu včiel

Tvorcovia myšlienky poňali prvý McDondald's pre včely ako pilotný úľ, ktorý by mal slúžiť ako príklad pre ostatné prevádzky. Ich cieľom je, aby každý McDonald's mal na streche prevádzky včelí úľ. Keď sa zamyslíte nad tým, že obľúbený fast food má po svete až 37 000 pobočiek, tak pre záchranu včiel by skutočne veľmi pomohlo, ak by sa nápad presadil.

Foto: Reprofoto Ladbible/NORDDDB

Klimatické zmeny viedli k rapídnemu poklesu populácie včiel. Christoffer Rönnblad, marketingový riaditeľ švédskeho McDonald's, považuje tento nápad za naozaj skvelý a kreatívny. Pre portál Adweek sa vyjadril nasledovne: „Máme veľa pobočiek vo svete, ktoré myslia na ochranu prírody a prispievajú k trvalej udržateľnosti. Mám preto veľkú radosť, že práve naša značka môže podporiť túto skvelú ideu a mať včelie úle na strechách pobočiek.“

Nedávne výskumy poukázali na fakt, že používanie pesticídov pri kvitnúcich rastlinách včelám výrazne škodí. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín došiel k záveru, že skupina neonikotínoidov predstavuje riziko na opeľovačov.